У какого iPhone лучшая камера

13 сентября 2025, 10:45

Проверять, какая модель снимает лучше, — нормальная привычка любого, кто любит делать фото и видео. При выборе смартфона для создания разных мультимедийных файлов важно учитывать мегапиксели камеры, качество оптики и глубину обработки кадров. В магазине Grokholsky можно Айфон купить с разными характеристиками, практически под любой бюджет. Здесь представлены серии моделей от iPhone SE 2022 до 17 Про Мах.

Критерии камер, на которые стоит обратить внимание при выборе смартфона включают:

размер сенсора и разрешение — большие пиксели лучше улавливают свет, объем кадра влияет на детализацию и кроп-операции;

оптика и зум — реальная визуализация и количество объективов (широкий/ультраширокий/телемакро) определяют диапазон сцен, которые можно сделать без потери качества;

стабилизация — необходима для съемки в движении и при слабом освещении;

процессинг и нейронные возможности — алгоритмы шумоподавления, HDR и вычислительная фотография делают кадры лучше;

видео-функции — поддержка ProRes, кинематического режима, усовершенствованного HDR и лог-профилей обеспечивают высокое качество отснятого контента;

ночная съемка и динамический диапазон — способность сохранять детали без дополнительного освещения;

вспомогательные инструменты — ручные режимы, совместимость с внешними аксессуарами и стабилизаторами.

Эти опции улучшают качество съемки, обеспечивая получение профессионального контента.

На момент релиза в сентябре 2025 года на вершине рейтингов оказалась флагманская модель — iPhone 17 Pro Max. Ей приписывают доработанные объективы, расширенный телезум и новый A19 Pro для обработки изображений. Это делает съемку видео на дальних дистанциях значительно лучше.

Перед выпуском новой модели лидировал iPhone 16 Pro/16 Pro Max. Он успел получить много высоких оценок относительно фотографических возможностей и глубины обработки кадра. Эта модель оставалась лучшим выбором до выхода следующего поколения.

Если нужна хорошая камера и бюджет не ограничен, можно купить iPhone 17 Pro Max. В нем сочетается улучшенная оптика, мощный чип и расширенные возможности для видео. Тем, кто снимает не часто и ценит компактность или экономию, больше подойдут варианты из предыдущих серий смартфонов.

При выборе модели Айфона следует учитывать собственные запросы при создании контента — портреты, путешествия, видео для социальных сетей или профессиональное редактирование файлов. Это поможет принять решение и приобрести гаджет, не переплачивая за невостребованные функции камеры.