Обзор iPhone X: стоит ли покупать

17 мая 2018, 9:15

Компания Apple постоянно удивляет и радует поклонников новых гаджетов. В ноябре прошлого года на рынке инновационных устройств появился iPhone X.

Новинка быстро привлекла внимание потребителей и вызвала у них желание пополнить ряды владельцев. Многих интересует ответ на вопрос: «Стоит ли покупать этот суперсовременный гаджет?» Давайте вместе попробуем разобраться.Интернет-магазин «Bigmag» предлагает широкий ассортимент качественных товаров от компании Apple, которая свою историю начала в 1976 году и по сегодняшний день находится вне конкуренции. Каталог товара включает и оригинальные смартфоны iPhone X. Инновационный продукт наделен рядом преимуществ, привлекающих внимание потребителей со всего мира. Его качество регламентировано стандартом IP67, а цена на айфон х варьируется в пределах от 27299 гривен до 31110 гривен и не доступна среднестатистическому покупателю Украины.

Причины покупки новой модели смартфона

Современный гаджет по праву называют смартфоном нового поколения. К его особенностям относятся:

1. Оригинальный дизайн корпуса, выполненный из прочнейшего стекла. Ограждающая рамка имеет толщину 4 мм, диагональ 5,8 дюймов. Присутствуют датчики внешней освещенности и приближения, динамик, ИК камера, излучатель, проектор точек, фронтальная камера на 7 мегапикселей. На смену кнопке «Home» пришла система управления при помощи движения пальцев. Возможность прикреплять анимированные «эмоджи», в основе которых будет использоваться лицо пользователя, придется по вкусу всем владельцам новой модели iPhone X. Достигается это благодаря внедрению технологии распознавания внешности TrueDepth и наличию инновационного процессора А11, который способен распознавать более 50 мимических движений лица. Выпускается в двух расцветках: черной и серебристой.

2. OLED-дисплей, в котором используются органические светодиоды, порадует ценителей изображений высочайшего качества. Система True Tone обеспечивает автоматический режим настройки цветовой температуры, зависящей от внешнего освещения. Его разрешение составляет 458 ppi. Удивительная передача цветовой палитры оттенков, их яркость, насыщенность, а также экономный расход энергии относятся к преимуществам OLED-дисплея.

3. Инновационное устройство нового поколения, которое отличается высокой производительностью, может порадовать поклонников компании Apple процессором A11 Bionic с шестью ядрами. Два из них обеспечивают высокую скорость работы гаджета. Четыре ядра называются эффективными и включаются в процесс, когда появляется необходимость в дополнительной производительности. Нейронная система нового процессора A11 способна обрабатывать до 600 млрд операций в секунду. Присутствует Bluetooth пятой версии, два варианта объема встроенной памяти на 64 и 256. Оперативная память составляет 3ГБ.

4. Аккумуляторное устройство обеспечивает работу iPhone X на 120 минут дольше, по сравнению с его предшественником Айфоном 7. Предоставляется возможность проводить беспроводную и быструю зарядку, позволяющей за 30 минут восстановить 50% батареи, и для реализации которой предназначены зарядные устройства стандарта qi.

5. Новый смартфон считается лучшим устройством для проведения видеосъемки. Камера способна снимать до 240 кадров в секунду. Новая вспышка, появившийся оптический стабилизатор, улучшающий светосилу до 2,4, позволил значительно улучшить качество снимков при недостаточном освещении. Режим Portrait Lighting позволяет в автоматическом режиме делать качественные портреты.

6. Усовершенствованный сканер Face ID пришел на смену дактилоскопическому датчику. Повороты лица в разные стороны позволит выполнить разблокировку смартфона.

С уверенностью можно сказать, что iPhone X является эргономичным, производительным, инновационным смартфоном современности и по праву заслуживает внимание потребителей.