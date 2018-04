MSI запускает серию лекций и мероприятий для студентов MSI Dragon Campus

2 апреля 2018, 9:15

Компания MSI сообщает о том, что 23 марта состоялся первый MSI Dragon Campus для студентов вузов, "Tula MSI Dragon Campus".Первым в серии университетских мероприятий стал Тульский государственный университет, более 120 студентов которого предварительно зарегистрировались на участии в "Tula MSI Dragon Campus".Студенты всех специальностей могли посетить открытую лекцию на тему "Распределенные вычисления и история компьютерных технологий", в рамках которой обсуждался уровень развития современных вычислительных устройств, путь, который они прошли за несколько десятилетий и особенности того, как менялась сфера их применения с годами.Лекцию прочитал менеджер специальных проектов MSI Россия Василий Макров: "Компьютер стал двигателем мирового прогресса в области обработки данных. А видеоигры и мультимедиа - двигатель компьютерного прогресса."Также на лекции обсудили различия между игровыми и профессиональными компьютерными компонентами: "Профессиональные графические ускорители Nvidia Quadro показывают великолепные результаты в профессиональных программах вроде AutoCAD, After Effects и 3D Max, в большинстве случаев значительно превосходя возможности решений Nvidia GeForce в подобных задачах. С другой стороны, игры на видеокартах GeForce будут идти стабильнее и с лучшими настройками графики - универсально идеальных устройств не существует, и для лучших результатов в решении конкретных задач необходимо правильно подбирать соответствующее оборудование."Во второй части мероприятия среди гостей прошли конкурсы и викторины с сувенирами и ценными призами. Студенты отвечали на вопросы о компьютерной и игровой индустрии, математике, информатике и продуктах компании MSI.В демо-зоне все желающие могли попробовать в деле игровые десктопы MSI Infinite X, Infinite A и Aegis X3, игровые ноутбуки от доступных MSI GP62M WOT Edition до высокопроизводительных GT75VR Titan Pro c видеокартой GeForce GTX 1080 десктопного уровня и механической клавиатурой. Также можно было оценить мощь топовых сборок от Hyper PC на компонентах MSI, в том числе, c топовой трехкулерной видеокартой MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z.В дальнейшем подобные мероприятия пройдут и в других городах, а в качестве спикеров планируется привлекать профессионалов из ведущих мировых IT компаний.