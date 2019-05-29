MSI представляет новые материнские платы и ноутбуки

29 мая 2019, 9:45

В Тайбэе открывается выставка Computex-2019, на которой компания MSI, мировой лидер в области современных технологий, представит свои последние достижения.

На этот раз основными темами мероприятия станут следующие: Искусственный интеллект и интернет вещей, 5G, Блокчейн, Инновации и стартапы, Гейминг и кросс-реальность.



Компания MSI занимает доминирующую позицию на рынке игровых систем, однако в этом году к ним добавилась линейка продуктов Prestige, предназначенная для творческой работы. Таким образом, представляемые сегодня новые материнские платы MSI серии X570 включают и флагманскую игровую модель MEG X570 GODLIKE, и модель PRESTIGE X570 CREATION, предназначенную для создания мультимедийного контента.



"Компания MSI продолжает доминировать со своими игровыми продуктами, показывая свою силу выпуском новых моделей, – заявил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу. – Мы выходим за границы чистого гейминга. Это является причиной бурного роста MSI и помогает нам оставаться лидерами компьютерной индустрии."



Кроме того, MSI представляет новое программное обеспечение: Dragon Center и Creator Center. Оба приложения теперь обладают более простыми и удобными в использовании интерфейсами, позволяют зарегистрировать все устройства MSI посредством доступа к одной учетной записи и обеспечивают моментальное повышение производительности после переключения в специальный режим. Являясь универсальным средством работы со всеми продуктами MSI, они будут полезными в самых разных ситуациях.



В стенде MSI (номер L0818) как всегда будет представлено множество увлекательных технических новинок. Вот некоторые из них, которые непременно привлекут внимание публики:



Созданная для самых требовательных оверклокеров и геймеров, материнская плата MEG X570 GODLIKE наделена всеми функциями, которые только можно себе представить.



Dynamic Dashboard – это информационный OLED-дисплей для вывода данных аппаратного мониторинга. Адаптер Killer Wi-Fi 6 и технология Killer xTend превращают плату в полноценный коммутатор и беспроводной повторитель для расширения зоны действия локальной сети. Великолепный звук гарантирует встроенная аудиосистема Xtreme Audio.



Система охлаждения включает тепловую трубку увеличенного размера, радиатор Frozr, дополненный вентилятором Propeller Blade с двойными шарикоподшипниками и интеллектуальной регулировкой (технология Zero Frozr), а также радиаторы M.2 Shield Frozr для твердотельных накопителей. Слоты PCIe и M.2 подключены по шине PCIe Gen4, пропускная способность которой составляет 64 ГБ/с. Также на плате реализована подсветка Mystic Light Infinity II, создающая эффект бесконечности световых эффектов благодаря зеркальным отражениям.



В комплект поставки платы MEG X570 GODLIKE входит адаптер M.2 XPANDER-Z Gen4 (для установки твердотельных накопителей с интерфейсом M.2) и высокоскоростной сетевой контроллер 10G Super LAN.



Обладатель золотой награды выставки Computex-2019, игровой ноутбук GT76 Titan оснащен восьмиядерным процессором Intel Core i9, разгоняемым до 5,0 ГГц, и видеокартой высшего класса NVIDIA GeForce RTX 2080.



За его стабильную работу отвечает эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Titan, которая теперь включает в себя 11 тепловых трубок и 4 вентилятора, генерирующих в два раза больший воздушный поток по сравнению с предыдущей версией. Ноутбук обладает 17,3-дюймовым тонкорамочным дисплеем с частотой обновления 144 Гц, выдающим высококачественное изображение в играх, а для подключения к проводным и беспроводным сетям у него имеются адаптеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6 от Killer с технологией объединения пропускной способности Killer DoubleShot Pro.



Дайте волю своему воображению с новой серией PRESTIGE! Используйте материнскую плату PRESTIGE X570 CREATION, которая создана для творческой работы. Оснащенная двумя проводными портами 10G Super LAN и беспроводным модулем Wi-Fi 6, она обеспечивает беспрецедентно высокую скорость передачи данных как по проводной, так и по беспроводной сети. В системе охлаждения платы применяются чипсетный радиатор Frozr, тепловая трубка с увеличенной площадью теплорассеивания и радиаторы M.2 Shield Frozr для твердотельных накопителей с интерфейсом M.2. Устройство поставляется с эксклюзивным программным обеспечением Creator Center, которое служит для оптимального распределения системных ресурсов в соответствии с потребностями конкретного пользователя.



P65 Creator – это изящный и мощный ноутбук, предназначенный для творческой работы. Его 15,6-дюймовый дисплей обладает широким цветовым охватом (почти 100% оттенков пространства sRGB) и точной цветопередачей (благодаря технологии MSI TrueColor), а в его аппаратную конфигурацию входят процессор Intel Core i7 восьмого поколения и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070. Легкий (1,8 кг) и тонкий (17,9 мм), он представляет собой идеальную платформу для продуктивной работы в мобильных условиях – на одном заряде аккумулятора этот ноутбук может продержаться 8 часов и более!