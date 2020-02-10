Киевстар предоставляет доступ к приложению "Дія" без платы за трафик

10 февраля 2020, 13:45

С сегодняшнего дня, по случаю запуска электронного сервиса «Дія», Киевстар делает это приложение безлимитным. То есть абоненты смогут пользоваться им без списания мегабайтов.

«Дія» – это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Без тарификации мобильного интернета его смогут использовать все абоненты Киевстар, независимо от формы обслуживания. Скачать приложение можно по ссылкам для Android и iOS.

«Мы активно инвестируем в новые технологии и строим 4G сеть по всей Украине. Благодаря этому все больше украинцев смогут воспользоваться государственными и другими услугами онлайн. А безлимитный доступ к мобильному приложению «Дія» – один из примеров партнерства государства и бизнеса в интересах граждан», – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Напомним, что ранее Киевстар подписал Меморандума о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, в рамках которого стороны договорились о совместной работе в трех направлениях:

Распространение цифровых навыков и мобильной грамотности среди населения;

Повышение уровня осведомленности о рисках для детей в интернете;

Улучшение уровня цифровой компетенции украинских предпринимателей и распространение технологических решений для эффективного ведения бизнеса.

Киевстар уже работает над рядом инициатив в этих сферах, в частности над проектом мобильной грамотности для людей старшего поколения «Смартфон для родителей». Специальный онлайн-курс призван помочь всем желающим научиться пользоваться смартфонами и всеми их преимуществами.

Также Киевстар предлагает безлимитный нетарифицируемый доступ к более чем 40 приложениям. В том числе к образовательным: Wikipedia и Prometheus. И в дальнейшем компания будет работать над тем, чтобы предоставить безлимитный доступ к другим социально важным сервисам.