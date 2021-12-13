lifecell запускает предновогоднюю акцию "Мобильный гостинчик"

13 декабря 2021, 13:45

В преддверии зимних праздников абоненты lifecell могут сделать себе подарок либо поздравить друзей дополнительными гигабайтами мобильного интернета или минутами для разговоров.

По условиям акции «Мобильный гостинчик» индивидуальные абоненты lifecell могут заказать себе либо в подарок другому абоненту 30 ГБ интернета или 300 минут на все номера по Украине (lifecell, городские, мобильные других операторов) за 30 грн.

Такие «поздравления» к новогодним праздникам можно присылать анонимно или указывать отправителя подарка. Ограничений по количеству подарочных пакетов нет. При этом средства за пакет подаренных услуг будут списаны со счета того абонента, который их заказал.

Заказать «Мобильный гостинчик» можно по номеру *210# или на сайте www.lifecell.ua. При заказе абоненту необходимо указать:

• Какой подарок он выбирает ― 30 ГБ интернета или 300 минут на разговоры;

• Кто будет получателем ― он сам или другой абонент;

• Желает ли он остаться анонимным, если это подарок другому абоненту.

Проверить начисленные акционные гигабайты/ минуты можно с помощью комбинации *121#.

Акция «Мобильный гостинчик» будет действовать с 13 декабря 2021 по 7 января 2022 года на всей территории Украины. Предоставление услуги на временно оккупированных и неконтролируемых территориях Украины может быть ограничено или невозможно из-за обстоятельств, находящихся вне влияния и контроля оператора.