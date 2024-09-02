2 сентября 2024, 10:15

Західні країни рекомендували Польщі не збивати БПЛА "Шахед"

Прем’єр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент, коли, ймовірно, російський «Шахед» залетів на 25 км вглиб польської території під час нещодавнього масованого російського нальоту на Україну, після чого зник з радарів. 

Туск зазначив, що об’єкт не був збитий, оскільки його було важко ідентифікувати в режимі реального часу — у військових були частки секунд, що не дає можливості перевірити — чи це не цивільний літак, що заблукав.

Він додав, що союзники Польщі рекомендували бути стриманими у цьому питанні.
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