Західні країни рекомендували Польщі не збивати БПЛА "Шахед"

2 сентября 2024, 10:15

Прем’єр Польщі Дональд Туск прокоментував інцидент, коли, ймовірно, російський «Шахед» залетів на 25 км вглиб польської території під час нещодавнього масованого російського нальоту на Україну, після чого зник з радарів.

Туск зазначив, що об’єкт не був збитий, оскільки його було важко ідентифікувати в режимі реального часу — у військових були частки секунд, що не дає можливості перевірити — чи це не цивільний літак, що заблукав.Він додав, що союзники Польщі рекомендували бути стриманими у цьому питанні.