Украина начала сбивать "шахеды" FPV-дронами

27 февраля 2025, 12:45

Как заявил Сухаревский в интервью украинским СМИ, война превращается в постоянную технологическую гонку.

На каждый шаг Украины противник отвечает чем-то асимметричным. Поэтому приходится менять тактику.Например, когда Россия начала активно использовать «шахеды», Украина быстро создала тысячи мобильных огневых групп, которые продемонстрировали свою высокую эффективность. Однако россияне адаптировали свои запуски, совершенствуя дроны, меняя их высоты и способы применения.«Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты», – подчеркнул он.