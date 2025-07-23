В новом российском дроне почти все компоненты китайские, — ГУР

23 июля 2025, 11:15

Противник использует дрон как ложную цель, разведчик или носитель боеголовки до 15 кг с корпусом, похожим на "шахед", но меньшим.



Весь дрон состоит из китайских деталей, половину из которых поставляет CUAV Technology — автопилот, контроллер, навигация, антенны и датчики скорости.