Иранские дроны модернизированы для нанесения максимального ущерба инфраструктуре

13 февраля 2023, 9:45

К такому выводу пришли исследователи Conflict Armament Research (CAR).

Особенности поражающей части дронов:

▪️ боевая часть представляет собой цилиндр длиной примерно 50 см и шириной 16 см;

▪️ в носовую часть боевой части входит основной кумулятивный заряд;

▪️ по окружности боеголовки расположено 18 кумулятивных зарядов меньшего размера для создания вторичного радиального кумулятивного эффекта поражения противотанковой брони;

▪️ вокруг передней и задней частей боеголовки имеются две предварительно подготовленные осколочные матрицы, каждая из которых состоит из 11 слоев осколочных элементов. Эти матрицы предназначены для создания дополнительного радиального осколочного эффекта для поражения людей.



Использование боеголовок многократного действия предполагает, что они, возможно, были разработаны специально для атак на крупные цели, такие как энергетическая инфраструктура. Это наблюдение подтверждается тем фактом, что матрицы осколков были добавлены позже, с плохой подгонкой.

Также Shahed могут быть оснащены другими типами боеголовок для различных целей. Боеголовка БПЛА Shahed-136 изготовлена с усиленным стальным корпусом толщиной 7 мм, позволяющим ей проникать в конструкции до взрыва, предназначена для инициирования основного заряда внутри намеченной цели.