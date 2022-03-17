Пентагон: С начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по Украине

17 марта 2022, 13:45

Под ударом оказались Мариуполь, Киев, Харьков, Чернигов и другие украинские города.

Главная цель — подчинить их жителей, — отметил высокопоставленный чиновник из Пентагона на закрытом брифинге 14 марта.

Несмотря на бомбардировки, в целом продвижение российской армии по территории Украины почти везде остановилось.«Нет заметных изменений в продвижении на Киев, они застряли у аэродрома в Гостомеле. Отсутствие прогресса в значительной мере объясняется украинским сопротивлением. Несколько раз россияне сознательно делали паузы, чтобы перегруппироваться, но в основном задержка их сил связана с масштабным сопротивлением украинцев», — сообщил чиновник Пентагона.По данным Пентагона, в сторону Изюма пытается продвинуться колонна из около 50-60 машин. Пока нет признаков того, что Россия пополняет свои силы в Украине боеприпасами или войсками изнутри России: «100% собранных Путиным сил уже в Украине. Мы не видим, чтобы завозилось что-то ещё».