Фото американських керованих авіабомб GBU-39 / B SDB під Су-27 / МіГ-29

28 мая 2024, 9:45

Україна використовувала бомбу малого діаметру GBU-39 з повітря. Раніше офіційно було відомо, що Україна отримала лише наземну бомбу малого діаметру (GLSDB).

GBU-39 були доставлені в Україну в листопаді 2023 року і показали високу точність, стійкість до російського глушіння та успішно вразили майже 90% цілей, тоді як GLSDB (наземна версія GBU-39, адаптована під системи Himars), виявилася менш ефективною через вразливість до російських РЕБ — згідно Washington Post.Згідно Reuters — наразі також вносяться зміни в конструкцію GLSDB для покращення її ефективності.