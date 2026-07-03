У РФ працюють над гібридом наземного робота та квадрокоптера

3 июля 2026, 15:45

У Росії запатентували концепцію безпілотної системи, яка поєднує наземну гусеничну платформу та відокремлюваний квадрокоптер.



Головна ідея розробки полягає у розподілі функцій між двома платформами.

Квадрокоптер проводить повітряну розвідку, оцінює маршрут, виявляє загрози та передає інформацію оператору, після чого повертається на платформу для підзарядки або транспортування.



Сам гусеничний носій тим часом може доставляти боєприпаси, евакуйовувати поранених, перевозити обладнання чи діяти як мобільна платформа для спеціального навантаження.



Разом із тим сама концепція не є революційною. Подібні рішення вже кілька років тестуються в США, Китаї, Ізраїлі та низці європейських країн. Фактично Росія намагається інтегрувати вже існуючі технології в єдину платформу, адаптовану до умов сучасної війни.



Основним викликом залишатиметься не створення самого комплексу, а забезпечення його автономності. Для ефективної роботи необхідно реалізувати автоматичну посадку БПЛА на рухому платформу, стабільний обмін даними між двома машинами, автономну навігацію та стійкість до впливу засобів РЕБ. Саме ці компоненти визначатимуть практичну цінність системи, а не її механічна конструкція.