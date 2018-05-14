Чем полезен квадрокоптер

14 мая 2018, 9:15

Летательные аппараты с широким функционалом становятся все более популярными.

Устройства, способные запечатлевать кадры с высоты, используются поклонниками аэросъемки, блогерами и путешественниками. В ассортименте представлена техника для разного уровня подготовки: начинающих, продвинутых пользователей, профессионалов.

Описание квадрокоптеров

Квадрокоптер – это подвид мультикоптера, в которой компенсация крутящегося момента обеспечивается благодаря парности и разнонаправленности работы винтов.

Обычно он управляется одним или несколькими пультами, которые функционируют в зависимости от дальности полета. С их помощью можно выполнять трюки высшего пилотажа.

Стандартные устройства имеют бортовую видеокамеру, которая передает видео полета от первого лица в режиме онлайн на мобильное устройство или радиоаппаратуру. Эта функция позволяет быть в курсе, что происходит в разных концах дома.

Для детей подойдет квадрокоптер для начинающих. Он маленьких размеров, управлять им просто. Людям, заинтересованным в качественных фото и видео-материалах, следует обратить внимание на более дорогие модели. Они гарантируют безопасность полета и устойчивость летательного аппарата, и могут выполнять сложные технические задачи. Их запускают даже в ветреную погоду. Аппараты зависают в воздухе, делают сальто, разворачиваются. Ознакомиться со всеми возможностями можно по ссылке http://goprocam.com.ua/kvadrokoptery-dji/kvadrokoptery/dji-mavic-air/.

Преимущества профессиональных моделей

Квадрокоптеры, первый прототип которых был выпущен более сотни лет назад, сейчас применяют в разных сферах жизни: для игр, аэросъемки, в метереологии.

Они могут летать не только вперед-назад, но и перемещаться боком. "Мозг" устройства находится в прочном корпусе, благодаря которому повредить его достаточно сложно.

К дрону можно прикрепить портативную камеру. Перемещая ее по воздуху, можно запечатлевать яркие жизненные моменты. Стоимость такой модели гораздо выше, чем игрушечной, но и возможностей в ней больше. Оснащенная специальным чипом, она обеспечивает высочайшее качество изображения, которым могут похвастаться профессиональные камеры.

Дрон демонстрирует картинку на смартфоне. Управлять им можно удаленно, видя все, что происходит вокруг. В квадрокоптерах уставлен Wi-fi модуль, который соединяет аппараты. Благодаря функции автопилот, камеру можно зафиксировать, сделав нужные фотоснимки.

Если планируется фото или видеосъемка с высоты птичьего полета, следует купить устройство, умеющее удерживать груз. Инновационные коптеры фирмы DJI – настоящая революция в инженерном мире. Они обладают впечатляющими интеллектуальными возможностями. Благодаря маленьким размерам, дрон удобно брать с собой в путешествия. Оснащенный системой Flight Autonomy 2.0, он обходит препятствия на пути, просчитывает маршрут, мониторит пространство.

Битрейт камеры в 100 Мбит/с. улучшает качество видеосъемки. Обновленная система автопилота, камера с HDR гарантируют яркие и сочные кадры в любое время дня. В устройство можно установить карту памяти. Встроенной памяти хватит на 8 Гб информации.

Передавать файлы на устройство можно с помощью порта USB-C, обеспечивающего ускоренный процесс экспортирования. Дрон снимает не только длинные, но и короткие ролики. Он способен летать в автономном режиме на протяжении 21 минуты. На джойстике есть держатели для смартфона.

Двигается коптер со скоростью 68,4 км/ч. Он представлен в разных расцветках. В комплекте идет три аккумулятора, 6 пропеллеров, сумка для транспортировки, адаптер для зарядки. DJI Mavic Air – умный дрон, с которым справится даже новичок. Мобильный и компактный, он оснащен системой безопасности.