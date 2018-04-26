Xiaomi представила мини-квадрокоптер с HD-камерой

26 апреля 2018, 11:45

Китайская Xiaomi анонсировала и начала продажи своего нового мини-квадрокоптера – MiTu.

Новинка доступна в продаже по цене $65-80.Данное решение представляет собой достаточно компактный летательный аппарат с 4-мя пропеллерами. Размеры дрона 91х91х38 мм, а вес 90 грамм.Среди прочих его особенностей стоит отметить камеру, способную создавать контент в HD-формате. Полученные фото и видео могут в режиме реального времени передаваться на смартфон либо планшет.Кроме того, у дрона есть ряд сенсоров и датчиков. Устройство способно взлететь как с земли, так и с ладони.Емкость встроенного аккумулятора – 920 мАч, чего достаточно примерно на 10 минут лета. Что бы зарядить аккумулятор на 100% , пользователю понадобится около 1 часа.