Xiaomi представила новые детские смарт-часы с двумя камерами

22 июля 2021, 12:15

Китайская компания Xiaomi анонсировала умные часы MITU Children’s Learning Watch 5X, спроектированные специально для детей. Гаджет уже доступен для заказа по ориентировочной цене 90 долларов США.

Новинка оборудована 1,52-дюймовым дисплеем с разрешением 360 × 400 точек и пиксельной плотностью около 355 PPI (точек на дюйм). Экран защищён от царапин и прочих повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 3.



Часы поддерживают работу в мобильных сетях четвёртого поколения LTE. Реализованы улучшенные средства определения местоположения, которые помогут родителям отслеживать перемещения ребёнка. Можно, к примеру, узнать, на каком этаже здания находится владелец гаджета.



Новинка снабжена двумя камерами. Во фронтальной части находится 5-мегапиксельный модуль, который позволяет организовывать видеосвязь. Боковой 8-мегапиксельный блок позволит взрослым видеть окружение, в котором находится ребёнок.

Часы заключены во влагонепроницаемый корпус, который обеспечивает защиту при погружениях под воду на глубину до 20 метров. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 900 мА·ч. Устройство предлагается в двух вариантах цветового исполнения — синем и розовом.

(C) 3dnews