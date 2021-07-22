22 июля 2021, 12:15

Xiaomi представила новые детские смарт-часы с двумя камерами

Китайская компания Xiaomi анонсировала умные часы MITU Children’s Learning Watch 5X, спроектированные специально для детей. Гаджет уже доступен для заказа по ориентировочной цене 90 долларов США.

Новинка оборудована 1,52-дюймовым дисплеем с разрешением 360 × 400 точек и пиксельной плотностью около 355 PPI (точек на дюйм). Экран защищён от царапин и прочих повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Часы поддерживают работу в мобильных сетях четвёртого поколения LTE. Реализованы улучшенные средства определения местоположения, которые помогут родителям отслеживать перемещения ребёнка. Можно, к примеру, узнать, на каком этаже здания находится владелец гаджета.

Новинка снабжена двумя камерами. Во фронтальной части находится 5-мегапиксельный модуль, который позволяет организовывать видеосвязь. Боковой 8-мегапиксельный блок позволит взрослым видеть окружение, в котором находится ребёнок.

Часы заключены во влагонепроницаемый корпус, который обеспечивает защиту при погружениях под воду на глубину до 20 метров. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 900 мА·ч. Устройство предлагается в двух вариантах цветового исполнения — синем и розовом.

(C) 3dnews


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