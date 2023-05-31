31 мая 2023, 11:45

В новому пакеті допомоги від США будуть ЗРК Avenger

США нададуть Україні додатковий пакет допомоги у розмірі $300 млн, до якого увійдуть боєприпаси, а також ЗРК Avenger та Stinger.


Оцените новость:
  • 0 оценок