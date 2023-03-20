Американський ЗРК AN/TWQ-1 "Avenger" - що про нього відомо

20 марта 2023, 12:15

ЗРК змонтований на автошасі підвищеної прохідності HMMWV.

- Встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92В Stinger,- Кулемет 12,7- мм калібру скорострільністю 1100 пострілів за хвилину.- Машина обладнана РЛС, яка працює у складних погодних умовах, виявляючи цілі на відстані до 5,5 км.- У разі необхідності екіпаж для власної безпеки може залишити машину на відстань до 50 м і керувати ЗРК з виносного пультаЦе ефективна зброя проти боротьби з БПЛА, системи ближнього бою здатні відкрити вогонь упродовж кількох секунд