Американський ЗРК AN/TWQ-1 "Avenger" - що про нього відомо

ЗРК змонтований на автошасі підвищеної прохідності HMMWV.
- Встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92В Stinger,
- Кулемет 12,7- мм калібру скорострільністю 1100 пострілів за хвилину.
- Машина обладнана РЛС, яка працює у складних погодних умовах, виявляючи цілі на відстані до 5,5 км.
- У разі необхідності екіпаж для власної безпеки може залишити машину на відстань до 50 м і керувати ЗРК з виносного пульта
Це ефективна зброя проти боротьби з БПЛА, системи ближнього бою здатні відкрити вогонь упродовж кількох секунд