Z27, Z32 и Z43 - новые 4К-мониторы НР

9 февраля 2018, 12:15

Компания НР «отметилась» анонсом сразу трех своих новых мониторов - Z27, Z32 и Z43.

Новинки получили качественную IPS-матрицу в основе, и обладают диагоналями 27, 31,5 и 42,5 дюйма соответственно.



Разрешения мониторов – 2160х3840 точек соответственно, то есть, 4К.



Яркость - 350 кд/м2, а углы обзора до 178 градусов.



Время отклика у самой младшей модели – 8мс, а контрастность – 1300:1. Z32 обладает откликом в 14мс и контрастом 1300:1, а самая старшая – 8 мс и контрастом 1000:1. Динамическая контрастность одинаковая для всех – 5 000 000:1.



Интерфейсная панель представлена следующим арсеналом: DisplayPort 1.2, Mini-DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0. Кроме того, здесь есть USB Type-C.



На данный момент производитель уже начал принимать заказы на эти панели. Стоимость - $559, $899 и $779 соответственно. Поставки должны начаться в ближайшее время.