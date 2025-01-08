8 января 2025, 8:45

На Android появился вирус FireScam, который маскируется под Telegram

Он распространяется через фейковый RuStore, перехватывает SMS, уведомления и платежную информацию, а также даёт хакерам полный доступ к устройству.
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