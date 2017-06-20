За иранскими пользователями шпионит Android-троянец, управляемый через Telegram

20 июня 2017, 12:45

Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили Android-троянца, которым вирусописатели управляют с использованием протокола Telegram.

Эта вредоносная программа крадет конфиденциальную информацию и выполняет команды злоумышленников.



Троянец, получивший имя Android.Spy.377.origin, представляет собой утилиту удаленного администрирования (Remote Administation Tool, или RAT), которая распространяется под видом безобидных приложений и атакует иранских пользователей. Она может устанавливаться на смартфоны и планшеты как программа с именем «اینستا پلاس» («Insta Plus»), «پروفایل چکر» («Profile Checker») и «Cleaner Pro».



При запуске троянец предлагает владельцу мобильного устройства проверить, насколько тот популярен среди других пользователей Telegram, для чего просит указать персональный идентификатор. После того как жертва вводит любую информацию в соответствующую форму, Android.Spy.377.origin показывает «количество посетителей» ее профиля. Однако в действительности никакой проверки троянец не выполняет. Он лишь генерирует случайное число, которое и выдает за правдивый результат. Эта функция призвана снять подозрение с вредоносной программы и создать впечатление того, что она не представляет опасности. Через некоторое время после запуска Android.Spy.377.origin удаляет свой значок из списка приложений в меню главного экрана устройства и закрывает свое окно, пытаясь скрыть присутствие в системе.



Android.Spy.377.origin – классическая программа-шпион, способная удаленно выполнять команды злоумышленников. Главное отличие этого вредоносного приложения от других Android-троянцев заключается в том, что для его управления киберпреступники используют протокол обмена сообщениями онлайн-мессенджера Telegram. Это первый известный вирусным аналитикам «Доктор Веб» троянец для ОС Android, в котором реализована такая функция.



После удаления значка программы Android.Spy.377.origin копирует контакты из телефонной книги, входящие и исходящие СМС-сообщения, а также сведения об учетной записи Google владельца мобильного устройства. Затем он сохраняет эти данные в текстовые файлы в своем рабочем каталоге. Кроме того, троянец делает фотоснимок при помощи фронтальной камеры, чтобы запечатлеть лицо пользователя. Далее шпион загружает созданную фотографию и файлы с украденной информацией на управляющий сервер и отправляет Telegram-боту киберпреступников сигнал об успешном заражении устройства.



После кражи конфиденциальной информации Android.Spy.377.origin вновь подключается к боту и ожидает от него сообщений, в которых будут содержаться управляющие команды. Троянец может получать следующие директивы:



call – выполнить телефонный звонок;

sendmsg – отправить СМС;

getapps – передать на сервер информацию об установленных приложениях;

getfiles – передать на сервер информацию обо всех доступных на устройстве файлах;

getloc – отправить на сервер информацию о местоположении устройства;

upload – загрузить на сервер указанный в команде файл, который хранится на устройстве;

removeA – удалить с устройства указанный в команде файл;

removeB – удалить группу файлов;

lstmsg – передать на сервер файл с информацией обо всех отправленных и полученных СМС, включая номера отправителей и получателей, а также содержимое сообщений.

При выполнении каждой команды вредоносная программа информирует об этом Telegram-бота вирусописателей.



Помимо сбора конфиденциальных данных по команде киберпреступников Android.Spy.377.origin самостоятельно отслеживает все входящие и исходящие СМС, а также координаты устройства. При поступлении или отправке новых сообщений и изменении местоположения зараженного смартфона или планшета троянец передает эту информацию Telegram-боту злоумышленников.



Специалисты компании «Доктор Веб» предупреждают, что вирусописатели очень часто распространяют вредоносные приложения под видом безобидных программ. Для защиты от Android-троянцев следует устанавливать ПО только от известных разработчиков и загружать его из надежных источников, таких как каталог Google Play. Все известные версии троянца Android.Spy.377.origin детектируются антивирусными продуктами Dr.Web для Android, поэтому для наших пользователей этот шпион опасности не представляет.