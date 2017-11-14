"Доктор Веб" обнаружил в Google Play новое приложения с троянцем

14 ноября 2017, 12:45

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троянец Android.RemoteCode.106.origin.

Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, переходит по расположенным на них рекламным ссылкам и баннерам, а также накручивает посещаемость интернет-ресурсов. Кроме того, она может использоваться для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.



Специалисты «Доктор Веб» выявили Android.RemoteCode.106.origin в 9 программах, которые в общей сложности загрузили от 2 370 000 до более чем 11 700 000 пользователей. Троянец был найден в следующих приложениях:



Sweet Bakery Match 3 – Swap and Connect 3 Cakes версии 3.0;

Bible Trivia версии 1.8;

Bible Trivia – FREE версии 2.4;

Fast Cleaner light версии 1.0;

Make Money 1.9;

Band Game: Piano, Guitar, Drum версии 1.47;

Cartoon Racoon Match 3 - Robbery Gem Puzzle 2017 версии 1.0.2;

Easy Backup & Restore версии 4.9.15;

Learn to Sing версии 1.2.

Наши аналитики проинформировали компанию Google о наличии Android.RemoteCode.106.origin в обнаруженных приложениях. На момент публикации этого материала часть из них уже была обновлена, и троянец в них отсутствовал. Тем не менее, оставшиеся программы по-прежнему содержат вредоносный компонент и все еще представляют опасность.

Перед началом вредоносной активности Android.RemoteCode.106.origin выполняет ряд проверок. Если на зараженном мобильном устройстве отсутствует определенное количество фотографий, контактов в телефонной книге и записей о звонках в журнале вызовов, троянец никак себя не проявляет. В случае же выполнения заданных условий он отправляет запрос на управляющий сервер и пытается перейти по ссылке, полученной в ответном сообщении. В случае успеха Android.RemoteCode.106.origin задействует свой основной функционал.



Троянец загружает с управляющего сервера список модулей, которые ему необходимо запустить. Один из них был добавлен в вирусную базу Dr.Web как Android.Click.200.origin. Он автоматически открывает в браузере веб-сайт, адрес которого ему передает командный центр. Эта функция может использоваться для накрутки счетчика посещений интернет-ресурсов, а также проведения фишинг-атак, если троянец получит задание открыть мошенническую веб-страницу.



Второй троянский модуль, получивший имя Android.Click.199.origin, обеспечивает работу третьего компонента, внесенного в вирусную базу как Android.Click.201.origin. Основная задача Android.Click.199.origin – загрузка, запуск и обновление модуля Android.Click.201.origin.



Android.Click.201.origin, в свою очередь, после старта соединяется с управляющим сервером, от которого получает задания. В них указываются адреса веб-сайтов, которые троянец затем открывает в невидимом для пользователя окне WebView. После перехода по одному из целевых адресов Android.Click.201.origin самостоятельно нажимает на указанный в команде рекламный баннер или случайный элемент открытой страницы. Он повторяет эти действия до тех пор, пока не достигнет заданного числа нажатий.



Таким образом, основное предназначение троянца Android.RemoteCode.106.origin – загрузка и запуск дополнительных вредоносных модулей, которые используются для накрутки счетчика посещений веб-сайтов, а также перехода по рекламным объявлениям, за что злоумышленники получают вознаграждение. Кроме того, вредоносная программа может использоваться для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.



Антивирусные продукты Dr.Web для Android успешно детектируют все приложения, содержащие троянца Android.RemoteCode.106.origin, а также его вспомогательные модули, поэтому эти вредоносные программы опасности для наших пользователей не представляют. При обнаружении ПО, в которое встроен Android.RemoteCode.106.origin, владельцам Android-смартфонов и планшетов рекомендуется либо его удалить, либо проверить доступность обновленных версий без троянского функционала.