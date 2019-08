"Доктор Веб": троянца-кликера из каталога Google Play установили 102 000 000

9 августа 2019, 10:45

Троянцы-кликеры — распространенные вредоносные программы для накрутки посещений веб-сайтов и монетизации онлайн-трафика.

Они имитируют действия пользователей на веб-страницах, нажимая на расположенные на них ссылки и другие интерактивные элементы. Вирусные аналитики «Доктор Веб» выявили очередного такого троянца в Google Play.



Троянец представляет собой вредоносный модуль, который по классификации Dr.Web получил имя Android.Click.312.origin. Он встроен в обычные приложения — словари, онлайн-карты, аудиоплееры, сканеры штрих-кодов и другое ПО. Все эти программы работоспособны, и для владельцев Android-устройств выглядят безобидными. Кроме того, при их запуске Android.Click.312.origin начинает вредоносную деятельность лишь через 8 часов, чтобы не вызвать подозрений у пользователей.



Начав работу, троянец передает на управляющий сервер следующую информацию о зараженном устройстве:



производитель и модель;

версия ОС;

страна проживания пользователя и установленный по умолчанию язык системы;

идентификатор User-Agent;

наименование мобильного оператора;

тип интернет-соединения;

параметры экрана;

временная зона;

информация о приложении, в которое встроен троянец.

В ответ сервер отправляет ему необходимые настройки. Часть функций вредоносного приложения реализована с использованием рефлексии, и в этих настройках содержатся имена методов и классов вместе с параметрами для них. Эти параметры применяются, например, для регистрации приемника широковещательных сообщений и контент-наблюдателя, с помощью которых Android.Click.312.origin следит за установкой и обновлением программ.



При инсталляции нового приложения или скачивании apk-файла клиентом Play Маркет троянец передает на управляющий сервер информацию об этой программе вместе с некоторыми техническими данными об устройстве. В ответ Android.Click.312.origin получает адреса сайтов, которые затем открывает в невидимых WebView, а также ссылки, которые он загружает в браузере или каталоге Google Play.



Таким образом, в зависимости от настроек управляющего сервера и поступающих от него указаний троянец может не только рекламировать приложения в Google Play, но и незаметно загружать любые сайты, в том числе с рекламой (включая видео) или другим сомнительным содержимым. Например, после установки приложений, в которые был встроен этот троянец, пользователи жаловались на автоматические подписки на дорогостоящие услуги контент-провайдеров.



Специалистам «Доктор Веб» не удалось воссоздать условия для загрузки троянцем таких сайтов, однако потенциальная реализация этой мошеннической схемы в случае с Android.Click.312.origin достаточно проста. Поскольку троянец сообщает управляющему серверу информацию о типе текущего интернет-соединения, то при наличии подключения через сеть мобильного оператора сервер может передать команду на открытие веб-сайта одного из партнерских сервисов, поддерживающих технологию WAP-Сlick. Эта технология упрощает подключение различных премиальных сервисов, однако часто применяется для незаконной подписки пользователей на премиум-услуги. Указанную проблему наша компания освещала в 2017 и 2018 годах. В некоторых случаях для подключения ненужной услуги не требуется подтверждение пользователя — за него это сможет сделать скрипт, размещенный на той же странице, или же сам троянец. Он и «нажмет» на кнопку подтверждения. А поскольку Android.Click.312.origin откроет страницу такого сайта в невидимом WebView, вся процедура пройдет без ведома и участия жертвы.



Вирусные аналитики «Доктор Веб» выявили 34 приложения, в которые был встроен Android.Click.312.origin. Их установили свыше 51 700 000 пользователей. Кроме того, модификацию троянца, получившую имя Android.Click.313.origin, загрузили по меньшей мере 50 000 000 человек. Таким образом, общее число владельцев мобильных устройств, которым угрожает этот троянец, превысило 101 700 000. Ниже представлен список программ, в которых был найден этот кликер:



GPS Fix

QR Code Reader

ai.type Free Emoji Keyboard

Cricket Mazza Live Line

English Urdu Dictionary Offline - Learn English

EMI Calculator - Loan & Finance Planner

Pedometer Step Counter - Fitness Tracker

Route Finder

PDF Viewer - EBook Reader

GPS Speedometer

GPS Speedometer PRO

Notepad - Text Editor

Notepad - Text Editor PRO

Who unfriended me?

Who deleted me?

GPS Route Finder & Transit: Maps Navigation Live

Muslim Prayer Times & Qibla Compass

Qibla Compass - Prayer Times, Quran, Kalma, Azan

Full Quran MP3 - 50+ Audio Translation & Languages

Al Quran Mp3 - 50 Reciters & Translation Audio

Prayer Times: Azan, Quran, Qibla Compass

Ramadan Times: Muslim Prayers, Duas, Azan & Qibla

OK Google Voice Commands (Guide)

Sikh World - Nitnem & Live Gurbani Radio

1300 Math Formulas Mega Pack

Обществознание - школьный курс. ЕГЭ и ОГЭ.

Bombuj - Filmy a seriály zadarmo

Video to MP3 Converter, RINGTONE Maker, MP3 Cutter

Power VPN Free VPN

Earth Live Cam - Public Webcams Online

QR & Barcode Scanner

Remove Object from Photo - Unwanted Object Remover

Cover art IRCTC Train PNR Status, NTES Rail Running Status



Компания «Доктор Веб» передала информацию об этом троянце в корпорацию Google, после чего некоторые из найденных программ были оперативно удалены из Google Play. Кроме того, для нескольких приложений были выпущены обновления, в которых троянский компонент уже отсутствует. Тем не менее, на момент публикации этой новости большинство приложений все еще содержали вредоносный модуль и оставались доступными для загрузки.



Вирусные аналитики рекомендуют разработчикам ответственно выбирать модули для монетизации приложений и не интегрировать сомнительные SDK в свое ПО. Антивирусные продукты Dr.Web для Android успешно детектируют и удаляют программы, в которые встроены известные модификации троянца Android.Click.312.origin, поэтому для наших пользователей он опасности не представляет.