Android-кликер подписывает пользователей на платные услуги

18 октября 2019, 11:45

Компания «Доктор Веб» обнаружила в официальном каталоге Android-приложений троянца-кликера, который способен автоматически подписывать пользователей на платные сервисы.



Вирусные аналитики выявили несколько модификаций этой вредоносной программы, получившие имена Android.Click.322.origin, Android.Click.323.origin и Android.Click.324.origin. Чтобы скрыть их истинное предназначение, а также снизить вероятность обнаружения троянца, злоумышленники использовали несколько приемов. Во-первых, они встроили кликера в безобидные приложения — фотокамеры и сборники изображений, — которые выполняли заявленные функции. В результате у пользователей и специалистов по информационной безопасности не было явных причин рассматривать их как угрозу.



Во-вторых, все вредоносные программы были защищены коммерческим упаковщиком Jiagu, который усложняет детектирование антивирусами и затрудняет анализ кода. Таким образом у троянца было больше шансов избежать обнаружения встроенной защитой каталога Google Play.



В-третьих, вирусописатели пытались замаскировать троянца под известные рекламно-аналитические библиотеки. После добавления в программы-носители он встраивался в присутствовавшие в них SDK от Facebook и Adjust, скрываясь среди их компонентов.



Кроме того, кликер атаковал пользователей избирательно: он не выполнял никаких вредоносных действий, если потенциальная жертва не являлась жителем одной из интересующих злоумышленников стран.

Исследованные модификации кликера атакуют жителей следующих государств:



Австрия

Италия

Франция

Таиланд

Малайзия

Германия

Катар

Польша

Греция

Ирландия

После передачи информации о номере Android.Click.322.origin ожидает команды от управляющего сервера. Тот отправляет троянцу задания, в которых содержатся адреса веб-сайтов для загрузки и код в формате JavaScript. Этот код используется для управления кликером через интерфейс JavascriptInterface, показа всплывающих сообщений на устройстве, выполнения нажатий на веб-страницах и других действий.



Получив адрес сайта, Android.Click.322.origin открывает его в невидимом WebView, куда также загружается принятый ранее JavaScript с параметрами для кликов. После открытия сайта с сервисом премиум-услуг троянец автоматически нажимает на необходимые ссылки и кнопки. Далее он получает проверочные коды из СМС и самостоятельно подтверждает подписку.



Несмотря на то, что у кликера нет функции работы с СМС и доступа к сообщениям, он обходит это ограничение. Это происходит следующим образом. Троянский сервис следит за уведомлениями от приложения, которое по умолчанию назначено на работу с СМС. При поступлении сообщения сервис скрывает соответствующее системное уведомление. Затем он извлекает из него информацию о полученном СМС и передает ее троянскому широковещательному приемнику. В результате пользователь не видит никаких уведомлений о входящих СМС и не знает о происходящем. О подписке на услугу он узнает только тогда, когда с его счета начнут пропадать деньги, либо когда он зайдет в меню сообщений и увидит СМС, связанные с премиум-сервисом.



После обращения специалистов «Доктор Веб» в корпорацию Google обнаруженные вредоносные приложения были удалены из Google Play. Все известные модификации этого кликера успешно детектируются и удаляются антивирусными продуктами Dr.Web для Android и потому не представляют угрозу для наших пользователей.