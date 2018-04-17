Android-троянец из Google Play подписывает пользователей на платные услуги

17 апреля 2018, 10:15

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили в каталоге Google Play троянца Android.Click.245.origin, который по команде злоумышленников загружает сайты, где пользователей обманом подписывают на платные контент-услуги.

В некоторых случаях оформление подписок выполняется автоматически после нажатия мошеннической кнопки для «скачивания» программ.



Злоумышленники распространяли Android.Click.245.origin от лица разработчика Roman Zencov и маскировали троянца под известные приложения. Среди них – еще не вышедшая на платформе Android игра Miraculous Ladybug & Cat Noir, нашумевшая в начале весны программа GetContact для звонков и работы с телефонными контактами, а также голосовой помощник Алиса, который встроен в приложения от компании «Яндекс» и как отдельное ПО пока недоступен. Одна из троянских программ входила в тридцатку наиболее популярных новинок каталога Google Play.



Специалисты «Доктор Веб» уведомили корпорацию Google об Android.Click.245.origin, после чего он был удален из каталога. В общей сложности приложения-подделки успели установить свыше 20 000 пользователей. У всех этих программ нет никаких полезных функций. Их основная задача – загрузка веб-страниц по команде злоумышленников.



После запуска Android.Click.245.origin соединяется с управляющим сервером и ожидает от него задания. В зависимости от IP-адреса подключенного к сети зараженного устройства троянец получает ссылку на определенный сайт, который необходимо загрузить. Вредоносная программа переходит по полученной ссылке и с использованием WebView отображает нужную киберпреступникам страницу. Если мобильное устройство подключено к Интернету через Wi-Fi, пользователю предлагается установить интересующее приложение, нажав на соответствующую кнопку. Например, если жертва запускала программу-подделку голосового помощника Алиса, для «скачивания» может быть подготовлен файл под названием «Alice Yandex.apk».



При попытке загрузки указанного файла у владельца мобильного устройства запрашивается номер мобильного телефона для некоей авторизации или подтверждения скачивания. После ввода номера пользователю отправляется проверочный код, который необходимо указать на сайте для завершения «загрузки». Однако никаких программ после этого жертва не получает – вместо этого она подписывается на платную услугу.









