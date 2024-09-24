24 сентября 2024, 10:15

В России могут запретить продажу iPhone уже в этом году

Правительство поддержало законопроект, обязывающий продавать гаджеты только с доступом к магазину приложений RuStore.



Apple не устанавливает такие приложения на свои телефоны, а на сотрудничество с российскими властями, скорее всего, не пойдет.

