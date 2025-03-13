Испания вводит огромные штрафы за ИИ-контент без маркировки

13 марта 2025, 13:45

Правительство одобрило законопроект, обязывающий компании маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Например, ChatGPT или Midjourney. Нарушителей ждут штрафы до 35 млн евро или 7% от годового оборота компании.Так Испания намерена бороться с дипфейками. Но не только. Запрещено много того, на что способны нейросети. И грань здесь не всегда очевидна. Например, нельзя использовать ИИ для ранжирования людей по их биометрическим данным для предоставления каких-то льгот. Нельзя воздействовать на подсознание и манипулировать «уязвимыми» группами. Например, склонять лудоманов к азартным играм.Эти меры базируются на новом регламенте ЕС, принятом в прошлом году. Однако Испания начала внедрять их одной из первых и весьма рьяно.