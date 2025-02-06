Илон Маск распространил фейковое видео, направленное против USAID и Украины

Миллиардер репорстнул ролик, в котором утверждалось, что американское агентство якобы платило голливудским знаменитостям за визиты в Украину.
Видео появилось в анонимном аккаунте соцсети Х. Кадры сопровождались логотипом E! News и включали фрагменты с Анджелиной Джоли, Шоном Пенном, Беном Стиллером и другими звездами, поддержавшими Украину после начала полномасштабного вторжения России.
Фактчекинг показал, что E! News не публиковал подобного контента. Несмотря на это, благодаря Маску видео набрало более 3 млн просмотров и стало инструментом дезинформации.
На это отреагировал актер Бен Стиллер, назвав распространенный ролик фейком, созданным российской пропагандой.
Очередной случай дезинформации в X подтверждает, насколько важно проверять источники.