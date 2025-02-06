Илон Маск распространил фейковое видео, направленное против USAID и Украины

6 февраля 2025, 13:45

Миллиардер репорстнул ролик, в котором утверждалось, что американское агентство якобы платило голливудским знаменитостям за визиты в Украину.

Видео появилось в анонимном аккаунте соцсети Х. Кадры сопровождались логотипом E! News и включали фрагменты с Анджелиной Джоли, Шоном Пенном, Беном Стиллером и другими звездами, поддержавшими Украину после начала полномасштабного вторжения России.Фактчекинг показал, что E! News не публиковал подобного контента. Несмотря на это, благодаря Маску видео набрало более 3 млн просмотров и стало инструментом дезинформации.На это отреагировал актер Бен Стиллер, назвав распространенный ролик фейком, созданным российской пропагандой.Очередной случай дезинформации в X подтверждает, насколько важно проверять источники.