27 октября 2025, 10:15

В Беларуси заблокировали "ВКонтакте"

В Беларуси ограничен доступ к соцсети "ВКонтакте" по решению КГБ. Пользователи в Беларуси уже начали испытывать трудности при попытке зайти в соцсеть.


