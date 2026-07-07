Польша обнародовала объем военной помощи Украине

7 июля 2026, 12:45

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что по согласованию с премьером Туском начат процесс рассекречивания всех решений, касающихся военной помощи Украине.

По его словам, в 2022-2023 гг.Польша передала Украине вооружение, военную технику и боеприпасы на сумму ок. €3,4 млрд. С 2024 г. объем дополнительной помощи составил €350 млн.Косиняк-Камыш подчеркнул, что поддержка Украины отвечает стратегическим интересам Польши, а публикация данных призвана обеспечить прозрачность и снять критику со стороны оппозиции относительно оказания военной помощи.