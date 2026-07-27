Чехія модернізує транспорт: нові автобани та швидкісна залізниця до аеропорту

27 июля 2026, 17:15

Чехія готується до масштабного оновлення транспортної інфраструктури.

До 2033 року країна планує завершити будівництво базової мережі автобанів, відкривши близько 400 км нових автомагістралей. У перспективі до 2050 року дорожню мережу розширять ще на 600 км.



Також у Чехії будують мережу швидкісних залізниць. Один із ключових проєктів — лінія, яка з’єднає центр Праги з аеропортом і містом Кладно.



Уже у 2031 році дістатися з центру Праги до аеропорту можна буде всього за 25 хвилин, а поїзди курсуватимуть кожні 10 хвилин.



Масштабну мережу швидкісних залізниць по всій країні планують завершити до 2042 року.



