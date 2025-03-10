Польша планирует ввести всеобщую обязательную военную подготовку

10 марта 2025, 18:15

Как заявил премьер Польши Дональд Туск, модель будет разработана до конца 2025 года.

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Мы намерены до конца года разработать готовую модель, чтобы каждый мужчина был обучен на случай войны", — цитирует его агентство PAP.Туск подчеркнул, что это не означает возвращения к обязательной военной службе. Речь идет об "интенсивной подготовке, которая сделает не служивших в армии полноправными и полноценными солдатами во время конфликта".