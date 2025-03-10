ГлавнаяНовости
10 марта 2025, 18:15

Польша планирует ввести всеобщую обязательную военную подготовку

Как заявил премьер Польши Дональд Туск, модель будет разработана до конца 2025 года.

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Мы намерены до конца года разработать готовую модель, чтобы каждый мужчина был обучен на случай войны", — цитирует его агентство PAP.

Туск подчеркнул, что это не означает возвращения к обязательной военной службе. Речь идет об "интенсивной подготовке, которая сделает не служивших в армии полноправными и полноценными солдатами во время конфликта".
Оцените новость:
  • 0 оценок