Politico раскрыло детали $800 млрд плана послевоенного восстановления Украины

26 января 2026, 11:45

США и Европейский союз разрабатывают масштабный план восстановления Украины стоимостью $800 млрд, сообщает Politico.

Как следует из 18-страничного документа, цель проекта - обеспечить Украине быстрое восстановление и создать ускоренный путь к членству в ЕС. План рассчитан на 10 лет и предусматривает сочетание государственного и частного финансирования, включая краткосрочную 100-дневную программу запуска проекта.

План предусматривает прямое участие американских компаний и экспертов, а США позиционируются не только как донор, но и как стратегический экономический партнер и «якорь доверия» для инвесторов. В документе говорится о финансировании критической инфраструктуры, энергетики и технологий в Украине после окончания боевых действий, а также о мобилизации частного капитала для долгосрочных инвестиций.В рамках реализации ЕС и международные финансовые организации, включая МВФ и Всемирный банк, обещали выделить $500 млрд, а Брюссель планирует направить дополнительно €100 млрд через бюджетные и инвестиционные гарантии, что должно привлечь еще €207 млрд инвестиций.Эксперты отмечают, что успешная реализация плана напрямую зависит от прекращения огня и стабилизации безопасности на восточном фронте.