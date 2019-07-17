Сколько стоит обставить жилье техникой

17 июля 2019, 11:15

Покупка жилья — полдела, его еще надо обставить.

В компании MOYO подсчитали, во сколько обойдется закупка комплекта новой бытовой техники и электроники. Так, минимальный бюджет составит $1000, тогда как обстановка в люкс-варианте потянет почти на $30 000.

Эксперты MOYO составили четыре набора бытовой техники и электроники:

бюджетный — самые доступные полнофункциональные и полноразмерные модели;

средний — идеальное соотношение цены и возможностей;

премиум — техника и электроника с расширенными возможностями;

люкс — самые дорогие и продвинутые модели, официально продающиеся в Украине.

В бюджетном варианте стоимость минимального комплекта техники, требуемого для комфортной жизни, составила 25 743 грн. За эти деньги можно приобрести: холодильник, газовую плиту, вытяжку, микроволновку, электрочайник, стиральную машину, пылесос, утюг и 32-дюймовый телевизор.

Список техники:

стиральная машина Indesit IWSB 51051 UA — 5 499 грн;

вытяжка Candy CFT610/3W — 1 499 грн;

плита Beko CSG42001W — 4 799 грн;

холодильник Indesit RAA 24 N — 5 999 грн;

микроволновка Ardesto GO-S725W — 1 579 грн;

пылесос Hoover TCP1401019 — 1 275 грн;

телевизор TCL 32DD420 — 4 199 грн;

чайник Sencor SWK1500 — 395 грн;

утюг Panasonic NI-M250TGTW — 499 грн.

Средний комплект обойдется уже в 93 778 грн. В этом варианте вместо газовой плиты включены варочная поверхность и духовой шкаф, а также моющий пылесос.

Кроме того, цена включает в себя дополнительную технику в виде: кондиционера, музыкального центра, посудомоечной машины, мультиварки и электрогриля.Список техники:

стиральная машина Samsung WF60F1R0G0WD — 8 899 грн;

вытяжка Electrolux LFP316S —3 799 грн;

варочная поверхность Gorenje G640MB —3 899 грн;

духовой шкаф Indesit IFW 6230 IX — 4 781 грн;

холодильник Hitachi R-B410PUC6INX — 13 599 грн;

микроволновка SAMSUNG MS23F302TAS/UA — 3 199 грн;

моющий пылесос Thomas TWIN Helper — 6 399 грн;

телевизор LG 43UK6200PLA — 12 999 грн;

музыкальный центр/акустика Sony MHCV21D — 8 999 грн;

чайник Gorenje K 17 G — 1 299 грн;

утюг Russell Hobbs 20630-56 — 1 699 грн;

кондиционер Cooper&Hunter CH-S12XN7 — 10 110 грн;

посудомоечная машина Bosch SPS40F22EU — 9 999 грн;

мультиварка Philips HD3136/03 — 2 499 грн;

электрогриль Russell Hobbs 17888-56/RH — 1 599 грн.

Премиальный набор будет стоить 331 841 грн. В эту цену входят уже два кондиционера, дополнительный робот-пылесос, три телевизора и блендер.

Список техники:

стиральная машина Samsung WW90M74LNOA/UA — 26 999 грн;

вытяжка Bosch DWK065G60 — 7 779 грн;

варочная поверхность Siemens EC6A5HB90R — 10 299 грн;

духовой шкаф SAMSUNG NV70H5787CB — 16 999 грн;

холодильник Beko GNE134620X — 39 999 грн;

микроволновка LG NeoChef Smart Inverter MS2595DIS — 5 999 грн;

моющий пылесос Thomas Parkett Master XT — 12 399 грн;

робот пылесос Philips SmartPro Easy FC8794/01 — 7 499 грн;

телевизор TCL 40DS500 — 7 499 грн на кухню; SAMSUNG 50RU7400 — 25 099 грн в спальне; LG OLED55B8PLA — 54 999 грн в гостиной;

музыкальный центр/акустика - Sony MHC-GT4D — 21 999 грн;

чайник Tefal KI240D30 Express Control —2 299 грн;

утюг Tefal FV9787E0 — 3 399 грн;

кондиционер Neoclima NS/NU-12AHVIwb — 26 399 грн 2 шт;

посудомоечная машина Kaiser S 45 I 83 XL — 17 980 грн;

мультипечь Philips HD9621/90 — 5 699 грн;

гриль Tefal OptiGrill+ XL GC722834 — 8 499 грн;

блендер для смузи Sencor SNB6601RD — 3 599 грн.

Тем, кто предпочитает самое дорогое из доступного на рынке, обстановка жилья обойдется в 775 704 грн. В эту цену включена дополнительная акустическая система и третий кондиционер.

Список техники:

стиральная машина LG F4J7VYP2WD — 49 999 грн;

вытяжка Kaiser AT 6405 Eco — 12 275 грн;

варочная поверхность Electrolux KGV7539IK — 41 199 грн;

духовой шкаф Candy WATCH-TOUCH — 49 999 грн;

холодильник Hitachi R-S700GPUC2GBK — 59 999 грн;

микроволновка Panasonic NN-CS894BZPE — 16 999 грн;

моющий пылесос Bissell 1474J — 16 299 грн;

робот пылесос Samsung VR10M7030WW/EV — 12 999 грн;

телевизор SAMSUNG QLED QE75Q900R — 239 999грн; кухня LG 43UK6750PLD — 19 299 грн; спальня LG 55SK8100PLA — 29 599 грн;

музыкальный центр/акустика Sony MHC-GT4D — 21 999 грн; LG CJ98 — 19 799 грн;

чайник Tefal KI240D30 Express Control — 2 299 грн;

утюг Tefal FV9787E0 — 3 399 грн;

кондиционер LG A09IWK — 42 999 грн, 3 шт;

посудомоечная машина Siemens SN658X00ME — 30 449 грн;

мультипечь Philips HD9650/90 — 7 999 грн;

гриль Tefal OptiGrill+ XL GC722834 — 8 499 грн;

блендер для смузи Sencor SNB6601RD — 3 599 грн.