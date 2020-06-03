Национальная сеть техники и электроники MOYO возобновляет свою работу

3 июня 2020, 9:45

Сеть магазинов MOYO соблюдает закон Украины и поддерживает все превентивные действия по защите населения от распространения вируса COVID-19.

С 17 марта компания временно закрыла 49 розничных магазинов по Украине с первого дня карантина.



"Мы не искали щелей в законах, не шли на компромиссы. Это было неприемлемо для нас и нашего бизнеса. Просто закрыли, как того требует закон и здравый смысл. Мы убеждены, что здоровье наших клиентов, сотрудников и каждого из нас важнее." — прокомментировали в прессслужбе MOYO.

Через 72 дня после закрытия возобновили свою работу первые магазины MOYO в Киеве, соблюдая нормы и рекомендаций МОЗ Украины. Большинство магазинов по Украине, где позволяет эпидемиологическая ситуация, уже возвращаются к новому формату работы.



Наши консультанты работают с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик). Во всех магазинах установлены санитайзеры, а на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Количество посетителей в магазине остается ограниченной. Также в магазине можно бесплатно получить маску.



Напоминаем, что в обычном формате также работает круглосуточный магазин MOYO 24/7 по адресу г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18а. На период карантина здесь обустроили специальные места для доставки товаров (вне помещения, а сам магазин также был закрыт). Сейчас для покупателей открыт доступ ко всем трем этажам магазина с техникой, большой бытовой техникой и детскими товарами. Благодаря автоматизированной транспортной линии со склада осуществляется выдача товаров в течение 20 минут с момента заказа на сайте. Оформление и выдача заказов происходит как днем, так и ночью. Без перерыва.

В усиленном режиме продолжает работать интернет-магазин moyo.ua. Это более 10 млн посетителей за период карантина. Курьеры работают с использованием средств индивидуальной защиты и осуществляют безопасную бесконтактную доставку.Список магазинов MOYO, которые работают:г. Киев, ул. Гришко, 3А, ТРЦ «Аладдин»г. Киев, пр-т Оболонский, 1Б, ТРЦ Dream Townг. Киев, ул. Большая Васильковская, 18г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18Аг. Львов, ул. Стрыйская 30 ТРЦ King Cross Leopolisг. Львов, пл. Мицкевича, 8г. Львов, ул. Под Дубом, 7Б, ТРЦ Forum Lvivг. Днепр, ул. Глинки, 2, ТРЦ «Мост-Сити»г. Одесса, пер. Семафорный, 4, ТРЦ Fontan Skyг. Харьков, ул. Героев Труда, 7, ТРЦ «Караван»г. Винница, ул. 600-летия, 17, ТРЦ «Мегамолл»г. Тернополь, ул. Текстильная, 28Ч, ТРЦ «Подоляны»г. Луцк, ул. Леси Украинки, 44г. Каменское, пр-т Тараса Шевченко, 9, ТРЦ «ЦУМ»г. Мариуполь, пр-т Мира, 69, ТРЦ «Украина»С 2 по 14 июня всем покупателям будет начисляться тройной кэшбек за покупки.