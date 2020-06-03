Национальная сеть техники и электроники MOYO возобновляет свою работу

Сеть магазинов MOYO соблюдает закон Украины и поддерживает все превентивные действия по защите населения от распространения вируса COVID-19.
С 17 марта компания временно закрыла 49 розничных магазинов по Украине с первого дня карантина.
"Мы не искали щелей в законах, не шли на компромиссы. Это было неприемлемо для нас и нашего бизнеса. Просто закрыли, как того требует закон и здравый смысл. Мы убеждены, что здоровье наших клиентов, сотрудников и каждого из нас важнее." — прокомментировали в прессслужбе MOYO.
Через 72 дня после закрытия возобновили свою работу первые магазины MOYO в Киеве, соблюдая нормы и рекомендаций МОЗ Украины. Большинство магазинов по Украине, где позволяет эпидемиологическая ситуация, уже возвращаются к новому формату работы.
Наши консультанты работают с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик). Во всех магазинах установлены санитайзеры, а на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Количество посетителей в магазине остается ограниченной. Также в магазине можно бесплатно получить маску.
Напоминаем, что в обычном формате также работает круглосуточный магазин MOYO 24/7 по адресу г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18а. На период карантина здесь обустроили специальные места для доставки товаров (вне помещения, а сам магазин также был закрыт). Сейчас для покупателей открыт доступ ко всем трем этажам магазина с техникой, большой бытовой техникой и детскими товарами. Благодаря автоматизированной транспортной линии со склада осуществляется выдача товаров в течение 20 минут с момента заказа на сайте. Оформление и выдача заказов происходит как днем, так и ночью. Без перерыва.
В усиленном режиме продолжает работать интернет-магазин moyo.ua. Это более 10 млн посетителей за период карантина. Курьеры работают с использованием средств индивидуальной защиты и осуществляют безопасную бесконтактную доставку.
Список магазинов MOYO, которые работают:
г. Киев, ул. Гришко, 3А, ТРЦ «Аладдин»
г. Киев, пр-т Оболонский, 1Б, ТРЦ Dream Town
г. Киев, ул. Большая Васильковская, 18
г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18А
г. Львов, ул. Стрыйская 30 ТРЦ King Cross Leopolis
г. Львов, пл. Мицкевича, 8
г. Львов, ул. Под Дубом, 7Б, ТРЦ Forum Lviv
г. Днепр, ул. Глинки, 2, ТРЦ «Мост-Сити»
г. Одесса, пер. Семафорный, 4, ТРЦ Fontan Sky
г. Харьков, ул. Героев Труда, 7, ТРЦ «Караван»
г. Винница, ул. 600-летия, 17, ТРЦ «Мегамолл»
г. Тернополь, ул. Текстильная, 28Ч, ТРЦ «Подоляны»
г. Луцк, ул. Леси Украинки, 44
г. Каменское, пр-т Тараса Шевченко, 9, ТРЦ «ЦУМ»
г. Мариуполь, пр-т Мира, 69, ТРЦ «Украина»
С 2 по 14 июня всем покупателям будет начисляться тройной кэшбек за покупки.