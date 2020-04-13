MOYO передала помощь больницам

13 апреля 2020, 10:15

С момента вспышки пандемии коронавируса в Украине национальная сеть техники MOYO закупила и бесплатно передала в медицинские учреждения оборудование и средства индивидуальной защиты.

Благотворительная помощь направлена ​​Киевским городским больницам №3 и №17, которые определены как госпитальные базы для приема «второй волны» пациентов с подозрением на Covid-19. В частности, было передано медицинскую технику и оборудование, изделия для скрининга больных и средства защиты медицинского персонала, а также антисептики и товары личной гигиены.



«Компания нацелена на системную помощь и продолжает прилагать усилия для обеспечения больниц всем необходимым. И как ответственный бизнес мы никогда не останемся в стороне. Делаем важные вещи бескомпромиссно»,- прокомментировали в пресс-службе MOYO.

Также отмечается, что бесплатная поддержка в обеспечении больниц будет продолжаться.