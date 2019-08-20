От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника

20 августа 2019, 10:45

Современная школа требует соответствующих подходов к обучению. К примеру, информатику начинают преподавать уже со второго класса, а все учебники доступны в электронном формате. Поэтому традиционные сборы ребенка уже нельзя ограничить тетрадями и ранцем – нужны гаджеты, и немало.

В компании MOYO подсчитали, во сколько может обойтись родителям набор гаджетов для ребенка, и составили четыре набора:

бюджетный – когда необходимо закрыть все потребности при минимальных вложениях ;

средний – идеальное соотношение цены и возможностей ;

премиум – техника с расширенными возможностями ;

люкс – когда бюджет не ограничен.

В бюджетном варианте стоимость базового комплекта техники составляет 9 556 грн. Львиную долю расходов составляет ноутбук, тогда как мобильный телефон, планшет, павербанк, флешка и LED-светильник суммарно обойдутся в 2 181 грн.

Список техники:

- ноутбук HP 15-rb006ur - 7 375 грн;

- планшет eSTAR 7 Beauty WiFi 0.5/8Gb - 999 грн;

- светильник настольный Philips Dino LED - 549 грн.

- мобильный телефон 2E E180 - 299 грн ;

- павербанк 2Е 5000mAh - 225 грн ;

- флешка SANDISK Cruzer Fit 16GB - 109 грн ;



Итого 9 556 грн

Средний комплект уже будет стоить 21 626 грн. Ноутбук здесь также съедает большую часть бюджета – 12 599 грн. Вместо кнопочного телефона в этом варианте предлагается комплект из смартфона (с чехлом и защитным стеклом) и детских смарт-часов, а планшет заменен на электронную книгу. В остальном набор также содержит павербанк, флешку и LED-светильник.

Список техники:

- ноутбук LENOVO IdeaPad 330-15 - 12 599 грн;

- смартфон Samsung Galaxy A10 - 3 699 грн + Чехол 2Е (119 грн) + Стекло 2E (159 грн);

- электронная книга PocketBook 614 Basic 3 - 2 599 грн;

- детские часы-телефон GOGPS ME K10 - 1 394 грн ;

- светильник настольный Philips Dino LED - 549 грн.

- павербанк 2Е PB1008B - 333 грн ;

- флешка SANDISK Cruzer Fit 32GB - 175 грн ;



Итого 21 626 грн

Когда школьнику важна не только функциональность техники, то стоит присмотреться к третьему, премиальному набору. Он будет стоить уже 51 689 грн, но включает в себя мощный ноутбук, крутой смартфон, большую электронную книгу, а также дополнительный брелок-поисковую систему (поможет отыскать забытый рюкзак или ключи).

Список техники:

- ноутбук Lenovo ThinkBook S13 - 27 782 грн;

- смартфон Samsung Galaxy A50 - 7 999 грн + Чехол (405 грн) + Стекло MakeFuture (299 грн) ;

- электронная книга PocketBook 740 InkPad 3 - 6 699 грн ;

- детские часы-телефон GOGPS ME К20 - 2 999 грн;

- павербанк Asus ZenPower Pro PD - 2 349 грн ;

- светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;

- поисковая система CHIPOLO CLASSIC - 599 грн ;

- флешка Samsung BAR 64GB - 559 грн;



Итого 51 689 грн







В люкс-варианте собрать школьника может стоить уже до 197 208 грн. Естественно, в этот набор вошла новейшая техника Apple, а также дорогие аксессуары. Например, флешка с Lightning-разъемом и павербанк, который подзарядит, в том числе, и ноутбук.

Список техники:

- ноутбук APPLE A1707 MacBook Pro Retina 15" - 86 515 грн;

- планшет Apple iPad Pro A1934 11" Wi-Fi+4G 1TB - 62 499 грн;

- смартфон Apple iPhone XS 64GB - 28 999 грн;

- смарт-часы Apple Watch Series 3 - 8 999 грн ;

- павербанк Lenovo 14000mAh - 5 999 грн;

- светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;

- флешка Kingston DataTraveller Bolt Duo 128ГБ - 1 599 грн ;

- поисковая система CHIPOLO CLASSIC - 599 грн ;

Итого 197 208 грн