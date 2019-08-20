От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника

Современная школа требует соответствующих подходов к обучению. К примеру, информатику начинают преподавать уже со второго класса, а все учебники доступны в электронном формате. Поэтому традиционные сборы ребенка уже нельзя ограничить тетрадями и ранцем – нужны гаджеты, и немало.
В компании MOYO подсчитали, во сколько может обойтись родителям набор гаджетов для ребенка, и составили четыре набора:
бюджетный – когда необходимо закрыть все потребности при минимальных вложениях;
средний – идеальное соотношение цены и возможностей;
премиум – техника с расширенными возможностями;
люкс – когда бюджет не ограничен.
В бюджетном варианте стоимость базового комплекта техники составляет 9 556 грн. Львиную долю расходов составляет ноутбук, тогда как мобильный телефон, планшет, павербанк, флешка и LED-светильник суммарно обойдутся в 2 181 грн.
Список техники:
- ноутбук HP 15-rb006ur - 7 375 грн;
- планшет eSTAR 7 Beauty WiFi 0.5/8Gb - 999 грн;
- светильник настольный Philips Dino LED - 549 грн.
- мобильный телефон 2E E180 - 299 грн;
- павербанк 2Е 5000mAh - 225 грн;
- флешка SANDISK Cruzer Fit 16GB - 109 грн;
Итого 9 556 грн
Средний комплект уже будет стоить 21 626 грн. Ноутбук здесь также съедает большую часть бюджета – 12 599 грн. Вместо кнопочного телефона в этом варианте предлагается комплект из смартфона (с чехлом и защитным стеклом) и детских смарт-часов, а планшет заменен на электронную книгу. В остальном набор также содержит павербанк, флешку и LED-светильник.
Список техники:
- ноутбук LENOVO IdeaPad 330-15 - 12 599 грн;
- смартфон Samsung Galaxy A10 - 3 699 грн + Чехол 2Е (119 грн) + Стекло 2E (159 грн);
- электронная книга PocketBook 614 Basic 3 - 2 599 грн;
- детские часы-телефон GOGPS ME K10 - 1 394 грн;
- светильник настольный Philips Dino LED - 549 грн.
- павербанк 2Е PB1008B - 333 грн;
- флешка SANDISK Cruzer Fit 32GB - 175 грн;
Итого 21 626 грн
Когда школьнику важна не только функциональность техники, то стоит присмотреться к третьему, премиальному набору. Он будет стоить уже 51 689 грн, но включает в себя мощный ноутбук, крутой смартфон, большую электронную книгу, а также дополнительный брелок-поисковую систему (поможет отыскать забытый рюкзак или ключи).
Список техники:
- ноутбук Lenovo ThinkBook S13 - 27 782 грн;
- смартфон Samsung Galaxy A50 - 7 999 грн + Чехол (405 грн) + Стекло MakeFuture (299 грн);
- электронная книга PocketBook 740 InkPad 3 - 6 699 грн;
- детские часы-телефон GOGPS ME К20 - 2 999 грн;
- павербанк Asus ZenPower Pro PD - 2 349 грн;
- светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;
- поисковая система CHIPOLO CLASSIC - 599 грн;
- флешка Samsung BAR 64GB - 559 грн;
Итого 51 689 грн
В люкс-варианте собрать школьника может стоить уже до 197 208 грн. Естественно, в этот набор вошла новейшая техника Apple, а также дорогие аксессуары. Например, флешка с Lightning-разъемом и павербанк, который подзарядит, в том числе, и ноутбук.
Список техники:
- ноутбук APPLE A1707 MacBook Pro Retina 15" - 86 515 грн;
- планшет Apple iPad Pro A1934 11" Wi-Fi+4G 1TB - 62 499 грн;
- смартфон Apple iPhone XS 64GB - 28 999 грн;
- смарт-часы Apple Watch Series 3 - 8 999 грн;
- павербанк Lenovo 14000mAh - 5 999 грн;
- светильник настольный Philips STORK LED – 1 999 грн;
- флешка Kingston DataTraveller Bolt Duo 128ГБ - 1 599 грн;
- поисковая система CHIPOLO CLASSIC - 599 грн;
Итого 197 208 грн