ТОП-5 гаджетов современного школьника

22 августа 2019, 16:29

По традиции, у большинства родителей сейчас на повестке дня – «школьный» шоппинг. Для этого нужно и с мыслями собраться, и список необходимых вещей составить.

Ведь кроме стандартного набора канцелярии, нужно «экипировать» ребёнка необходимыми гаджетами.

Совместно с Фокстрот представляем подборку гаджетов современного школьника, которые помогут сделать учебный процесс и более лёгким, и занимательным. Сразу ограничимся, что данный список девайсов предназначен именно для учёбы, а не для игр.

Ноутбук

Для школьника, типичного представителя поколения Z, нужен быстрый ноутбук со встроенной видеокартой. Можно свободно «гуглить» информацию и легко обрабатывать её для будущего реферата.

Не ограничивайтесь маленьким экраном ноутбука – выбирайте стандартный на 15,6 дюйма, но антибликовый, берегите глаза своего чада. Память при этом – не менее 4 Гб со скоростью DDR4. Обратите внимание на бюджетную можель ASUS F540MB-GQ071 с процессором Intel Pentium и установленным Windows 10. До 15 сентября на него действует скидка 27 % и цена составляет 8 тыс. грн.

3 в 1: МФУ

Многофункционально устройство – гаджет, без которого не обойтись современным школьникам и студентам. Сочетая в себе функции принтера, сканера и копира, собственный МФУ облегчит и жизнь ребёнку, и ощутимо сэкономит родительский бюджет. К примеру, МФУ EPSON L3151. В режиме экономной ч/б печати на нём можно печатать 33 стр./мин, а при цветной печати – 10 стр/мин.

Такое устройство поддерживает функцию Wi-Fi, поэтому подключиться и распечатать документ можно с любого совместимого смарт-гаджета. Компактные размеры МФУ впишутся в любой интерьер комнаты подростка. До конца «сезона» его можно купить за 5385 грн. (вместо 6299).

Электронная книга

Избавьте своего ребёнка от ношения тяжёлых рюкзаков с «кирпичами» учебников. Уместите их в одном устройстве – электронной книге AIRBOOK Pro 8S на базе Android. Этот девайс поддерживает большинство текстовых форматов – rtf, pdf, fb2, txt, epub, html и другие, поэтому в неё можно загрузить электронные учебники с сайта Минобразования. Не стоит переживать за несовместимость: это официальные издания, которые являются pdf-аналогами печатных версий.

Большой экран повышенной чёткости на 7,8 дюймов отлично подходит для чтения. Хорошая подсветка позволяет читать книгу даже в темноте. AIRBOOK Pro 8S также «видит» графические и аудиофайлы. Купить такой гаджет Фокстрот предлагает за 7399 грн.

Графическая доска

Если вы – родители первоклассника, то прежде всего не обделите вниманием графическую доску. Для ребёнка, который только учиться писать, – вещь незаменимая. Доступная по цене BRAVIS HSP85 (от 349 грн.) схожа с ранее популярными магнитными досками для рисования. Однако технологичная, с экраном, чутко реагирующем на стилус.

Ныне представлены монохромные и цветные модели графических досок. Стоит показать ребёнку правильное написание – он может десятки раз тренироваться и не переводить множество листов бумаги. А чтобы стереть написанное, необходимо нажать соответствующую кнопку.

Детские смарт-часы

Во многих школах пользоваться смартфоном на уроке запрещено. Поэтому, чтобы срочно связаться с ребёнком или проконтролировать, где он, понадобиться другой гаджет – смарт-часы NOMI Kids Heroes W2 со встроенной симкой. Вы устанавливаете только разрешённые для приёма звонков номера, а также можете ограничить их приём входящих в определённое время, чтобы никто не отвлекал ребёнка во время уроков.

Но есть ещё ряд очень полезных функций – тайный звонок и просмотр. Вы звоните на часы, они в бесшумном режиме принимают звонок – и вы можете слышать и через камеру видеть всё, что происходит вблизи ребёнка.

Также важно наличие кнопки SOS. В случае, когда школьнику нужна ваша помощь, он нажимает данную кнопку, а взрослым приходит сообщение. Кроме этого, в часах есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS, фонарик и защита от влаги.