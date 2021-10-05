lifecell запустил новый тарифный план "Школьный Лайф"

5 октября 2021, 11:15

Мобильный оператор lifecell запустил тарифный план «Школьный Лайф». lifecell предлагает школьникам безлимитное пользование соцсетями, безлимитные звонки на номера lifecell и на два номера других операторов.



Преимущество нового тарифа ― безлимитные звонки на один или два номера других мобильных операторов, что предоставляет школьнику возможность неограниченного общения с родителями или друзьями. Если абонент использовал 50 минут в день на выбранные номера (в совокупности), продолжительность последующих звонков на любой из этих номеров не будет превышать трех минут. В то же время, количество звонков не ограничивается.



Количество выбранных номеров можно увеличить до пяти: стоимость такой услуги составит 25 грн на 4 недели за каждый дополнительный номер. Быть на связи со всеми знакомыми поможет безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам.



4-недельный пакет услуг включает:

• 7 ГБ интернета;

• безлимит на номера lifecell;

• безлимит на два «Избранные номера»;

• безлимит на социальные сети (Facebook, Instagram, Twitter);

• безлимит на общение в мессенджерах BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber и WhatsApp.



Тарифный план ориентирован на школьную аудиторию и доступен для подключения всем новым абонентам. Подключение к этому тарифу возможно только для новых абонентов. Чтобы подключиться к тарифу, абонентам необходимо приобрести стартовый пакет «Школьный Лайф» и активировать SIM-карту, для чего необходимо позвонить на любой номер или посетить любую интернет-страницу.