lifecell запустил тарифный план "Домашний Интернет 4G"

2 июля 2021, 11:45

Оператор lifecell запустил новое предложение беспроводного домашнего интернета для городов и небольших населенных пунктов.

Благодаря тарифному плану «Домашний Интернет 4G» абоненты lifecell получат доступ к почти безлимитному 4G-интернету (до 9999 ГБ) без ограничений скорости.



Тарифный план «Домашний Интернет 4G» предназначен для тех, кто работает из дома, пользуется интернетом на даче или активно использует домашний интернет для отдыха и развлечений: студентов, сотрудников на удаленной работе, фрилансеров и других пользователей сети. Он также идеально подходит для тех, чье интернет-соединение является ненадежным и требует резервного подключения.



Стоимость тарифного плана «Домашний Интернет 4G» составляет 150 гривен за 4 недели. При заказе стартового пакета абоненту необходимо приобрести 4G-роутер, который будет раздавать сигнал Wi-Fi на устройства пользователя. Трафик может предоставляться только через роутеры, приобретенные вместе со стартовым пакетом «Домашний Интернет 4G».



Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

• Проверить, есть ли в вашем населенном пункте 4G-покрытие lifecell;

• Заказать роутер и оплатить стоимость пакета услуг тарифного плана;

• Вставить SIM-карту в роутер;

• Начать пользоваться скоростным интернетом от lifecell.

lifecell постоянно расширяет зону покрытия LTE. Ежемесячно сотни новых населенных пунктов и тысячи украинцев получают доступ к услугам 4G от lifecell. По состоянию на сегодня высокоскоростной интернет от оператора доступен в более, чем в 11500 населенных пунктах по всей Украине, где в общей сложности проживает около 28 млн человек.





