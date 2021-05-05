Новый тариф "Гибкий Лайф" подстраивается под нужды пользователя

5 мая 2021, 11:45

Мобильный оператор lifecell запустил новый тарифный план «Гибкий Лайф», который является уникальным решением на рынке мобильных услуг Украины.

Это умный тарифный план, который подстраивается под нужды абонента.



Особенность тарифного плана «Гибкий Лайф» заключается в том, что он содержит 5 пакетов, которые подключаются в зависимости от того, какие услуги абонент использует наиболее активно.



Каждый пакет содержит или 250 минут на все мобильные номера, или 6 ГБ интернета. Если пользователь уже выговорил 250 минут и продолжает совершать звонки, то следующий пакет будет также конвертирован в 250 минут. Так же и с гигабайтами мобильного интернета: если абонент совершает много голосовых звонков, то «Гибкий Лайф» может превратиться в 1250 минут на все мобильные номера по Украине. После использования этих минут предоставляется безлимит на номера lifecell.



Если абонент пользуется преимущественно мобильным интернетом, то он получит до 30 ГБ трафика. Стоит также отметить, что трафик на пользование социальными сетями является безлимитным, то есть в эти 30 ГБ не входит.



«Создавая этот пакет услуг, мы учитывали то, что потребности абонентов могут меняться ежемесячно. Например, если в этом месяце я планирую работать из дома, то мне может понадобиться больше минут для разговоров с коллегами и меньше мобильного интернета, так как у меня домашний Wi-Fi. А уже в следующем месяце я собираюсь пойти в отпуск и находиться за городом. Там мне может понадобиться больше мобильного интернета и меньше голосовых вызовов. В то же время я не хочу ежемесячно выбирать новый пакет услуг. Я хочу, чтобы пакет услуг моего мобильного оператора менялся автоматически, подстраиваясь под мои нужды. Поэтому мы уверены, что изобрели почти идеальный “гибкий” тариф», — комментирует Вадим Приходько, руководитель департамента маркетинга lifecell.