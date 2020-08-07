Какие гаджеты стоить купить на школьный сезон

7 августа 2020, 11:45

ТОП-4 необходимых гаджета для школьников, студентов, а также их родителей со скидками до 50%.

Школа уже близко. Пока никто не знает наверняка, пойдут ли ученики и студенты 1 сентября в свои учебные заведения. Однако опыт показал, что онлайн-обучение стало неотъемлемой частью учебного процесса, поэтому стоит запастись необходимыми для него гаджетами.

1. Смартфон.

Конечно, смартфоны есть уже почти у всех школьников. Но функционал постоянно обновляется, и конечно новый смартфон – это одна из составляющих имиджа, что очень важно для современных юношей и девушек, чтобы комфортно чувствовать себя среди сверстников.

Фаворит среди подростков – APPLE iPhone SE (2 поколения) 64GB Black сейчас со скидкой в 2000 грн – за 14 499 грн, можно купить с постепенной оплатой до 25 платежей.

Без ноутбука вообще трудно представить современного ученика. С этим гаджетом легко мгновенно находить информацию, выполнять домашние задания, выходить на онлайн-связь, ведь есть встроенный микрофон и камера. В Фокстрот стартовала акция «Оф или он? Покупай на школьный сезон», по условиям которой до 9 сентября можно купить ноутбуки и другую технику со скидками до 50%. Замечательный вариант – ноутбук HP 15-db1009ua за 8999 грн (скидка – 2000 грн).

3. Планшет.

Этот гаджет – просто must have для школьников. Удобно использовать для чтения онлайн-учебников непосредственно в школе на уроках и дома, чтобы ежедневно не носить тяжёлые рюкзаки (что чревато проблемами с осанкой). Более мобильный и легкий по весу вариант, чем ноутбук, настоящий помощник в учебе. Например, планшет HUAWEI MediaPad T3 8 LTE Gray со скидкой в 600 грн – всего за 3699 грн.

Ну очень необходимая вещь, как для школьников (и их родителей), так и для студентов. Главный профит от наличия домашнего МФУ, что устройство совмещает в себе три важных устройства: принтер, сканер и ксерокс и стоит существенно дешевле, чем эти девайсы, приобретенные отдельно.

К примеру, струйное МФУ HP OfficeJet Pro 9020 с Wi-Fi (1MR78B) поддерживает чернобелый и цветной тип печати на скорости 24/20 страницы в минуту, может работать в режиме многозадачности и не займет много места в комнате. Благодаря модулю Wi-Fi, может подключаться не только к компьютеру, но и к другим мобильных гаджетов. Актуальная цена в Фокстрот – 7509 грн.

Больше гаджетов в школу – на foxtrot.ua. Более того, при покупке любой техники в Фокстрот до 31 августа 2020 году на сумму от 5000 грн, покупатель может принять участие в розыгрыше кэшбека в размере 5000 бонусов (1 бонус = 1 грн). Подробности акции – по ссылке.