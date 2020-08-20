Снова в школу: 4 ноутбука с оптимальными характеристиками

20 августа 2020, 12:45

Август, традиционно, – самая "горячая" пора для родителей школьников и студентов, ведь настало время собирать детей в учебные заведения. Однако весной все убедились в том, что в первую очередь необходимо побеспокоится о наличии ноутбука.

Вместе с экспертами FOXTROT.UA мы сделали выборку оптимальных ноутбуков, которые станут незаменимым помощниками в школе и на студенческой скамье.



ACER Aspire 3 A315-55KG-39JN Black (NX.HEHEU.02K) – отлично сбалансированный по характеристикам и цене ноутбук начального уровня в среднем ценовом сегменте.

Здесь достаточный для учебных задач процессор Intel Core i3 8-го поколения, 8ГБ ОЗУ (что на сегодняшний день является "промышленным стандартом") и быстрый твердотельный накопитель (SSD) на 256 ГБ. Эти характеристики в сочетании со встроенной видеокартой начального уровня GeForce MX130 c 2ГБ выделенной памяти и тонким легким корпусом делает его оптимальным выбором для школьников и студентов, нацеленными на интенсивный учебный процесс. В том числе – с перерывами на игры и другие развлечения.

Цена к сезону Back-to-school* – 12999 грн.



ASUS ZenBook UM433DA-A5029 Silver (90NB0PD6-M02550) – тонкий и легкий ноутбук в премиальном алюминиевом корпусе весом всего 1,15 кг с очень яркой и контрастной IPS матрицей.

Дополняет картину идеального ноутбука для студента мощный процессор AMD Ryzen 5, SSD на 512 ГБ и емкая батарея, которая позволит работать или учиться, не переживая о заряде аккумулятора.

Цена – 16999 грн.



Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IML05 Platinum Grey (81WB00FDRA) – тонкий, легкий, и в то же время очень производительный на базе процессора Intel Core i5 10-го поколения. Обладает минималистичным, но в то же время изящным дизайном, отмеченным престижной в области промышленного дизайна наградой Red Dot Awards. Оснащен мощной графической картой начального уровня nVidia GeForce GT330 последнего поколения и качественным IPS экраном.

Этот ноутбук может стать универсальным инструментом для учебы и досуга и его смело можно назвать лучшей покупкой для студентов и школьников.

Цена – 17777 грн.



Ноутбук ASUS X571GT-BQ626 Black (90NB0NL1-M09870) – еще один ноутбук, отмеченный наградой Red Dot Awards, который сочетает в себе классический дизайн и мощную игровую начинку: процессор Intel Core i5 8300H и видеокарту nVidia GeForce GTX1650 c 4Гб выделенной памяти.

Этот ноутбук можно смело рекомендовать всем любителям поиграть в перерывах между лекциями в Fortnite, PUBG или DOTA2, а также начинающим веб-дизайнерам и программистам.

Цена – 20999 грн.

Стоит отметить, что при покупке любой техники в Фокстрот до 31 августа 2020 года на сумму от 5000 грн, покупатель может принять участие в розыгрыше кэшбека в размере 5000 бонусов (1 бонус = 1 грн). Также есть возможность приобрести технику в кредит, разбив сумму до 25 платежей.

*Цены указаны по состоянию на 17.08.2020 г. Уточняйте о наличии и стоимости товара на сайте foxtrot.ua и у продавцов-консультантов торговой сети Фокстрот.