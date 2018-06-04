Samsung открывает набор на следующий учебный год в IT-школу Samsung

4 июня 2018, 9:15

«Samsung Electronics Украина» подвела итоги проекта «IT-школа Samsung» в 2017-2018 учебном году и поделилась результатами на выпускной церемонии в главном офисе представительства компании.

Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и Институтом модернизации содержания образования. Программой предусмотрено бесплатное обучение основам разработки приложений под Android учеников старших классов общеобразовательных школ. На выпускной церемонии были представлены 9 проектов команд-финалистов из школ в Киеве. Цель на 2018-2019 учебный год – предоставить доступ к IT образованию двум сотням учеников в 6 городах Украины.



В 2017-2018 учебном году сертификаты об успешном окончании проекта «ІТ-школа Samsung» получили 19 выпускников, которые защитили разработанные ими приложения перед специальным жюри, состоящего из представителей Института модернизации содержания образования, ведущих инженеров Института разработок и иследований Samsung, а, также, топ-менеджмента “Samsung Electronics Украина”.



За период обучения ученики не только усвоили теоретические основы программирования, но и разработали собственные IT продукты. Выпускники «IT-школы Samsung» показали приложения для операционной системы Android: развивающие мини-игры, онлайн конвертер величин, игра на знание географии и городов мира, мессенджеры, в том числе со встроенной игрой, тестировщик програмного обеспечения, приложение для удаленного сбора данных со смартфона, фитнес трекер и анализатор ингредиентов в составе продуктов. Последний, разработкой которого занимались две ученицы 11 класса - Юлия Хабатюк и Юлия Самарцева,был высоко оценен гостями мероприятия и отмечен жюри дипломом за первое место.

Программа «IT-школа Samsung» рассчитана на один учебный год, который состоит из 5 основных модулей, среди которых основы программирования на языке Java, объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы информационной безопасности, введение в системы управления базами данных на примере SQLite. Для участия в проекте ученикам необходимо успешно пройти вступительное тестирование.

В 2018-2019 году ІТ-школы Samsung набирают учеников 7-11 классов в Киеве, Днепре, Харькове, Виннице, Одессе и Львове. Зарегистрироваться на тестирование можно оставив заявку на сайте проекта: https://samsungitschool.com.ua/registration.html