Samsung расширил географию проекта "IT-школа Samsung"

«Samsung Electronics Украина» объявляет об открытии новых компьютерных классов в Виннице, Львове и Днепре в рамках образовательного проекта «IT-школа Samsung» при поддержке Министерства образования и науки Украины и Института модернизации содержания образования. Среди около 250 претендентов, по 15 учеников, которые успешно прошли вступительное тестирование, приступили к занятиям по программированию в каждом из городов на базе специально оборудованных классов. Благодаря современному оборудованию и профессиональным преподавателям обучение будет максимально эффективным, а выпускники получат сертификаты и основу для продолжения развития карьеры в IТ сфере.
Церемонии открытия компьютерных классов состоялись при участии представителей городских отделов образования, директоров школ, а также руководства «Samsung Electronics Украина». Ученики «IТ-школы Samsung» по случаю открытия получили ценные подарки от компании Samsung.
«IT – это компетентность будущего, которая включена в концепцию Новой украинской школы. «IT-школа Samsung» – это важный проект корпоративно-социальной ответственности, который позволит трудолюбивым детям раскрыть свой потенциал. К тому же, курс является абсолютно бесплатным. –подчеркивает Виктор Степаненко, руководитель отдела корпоративного маркетинга компании «Samsung Electronics Украина». – Мы рады сообщить о достижении цели по расширению географии проекта в этом году и еще одном шаге на пути к модернизации украинского образования. Будущее принадлежит молодежи, и качественное образование – залог ее успеха».
Проект «IT-школа Samsung» стартовал в 2012 году в Южной Корее с реализации дополнительного IT образования в 36 школах. Сегодня образовательная инициатива имеет всемирное покрытие и насчитывает более 2500 «IT школ Samsung», в том числе реализуется на территории Украины в течение 2016-2018 учебных годов. Проект предусматривает бесплатное обучение учеников старших классов общеобразовательных учебных заведений объектно-ориентированному программированию на основе неформального образования. Основанием для участия в проекте является успешное прохождение вступительного тестирования. Сейчас участниками курса являются около 90 учеников в в 5 школах Киева, Винницы, Львова и Днепра. В прошлом учебном году лучшие выпускники лично продемонстрировали созданные во время обучения приложения, среди которых конвертер величин, авторские развивающие игры, мессенджеры с открытым кодом и возможностью шифрования данных, в ходе специального мероприятия, организованного совместно с Министерством образования и науки Украины.
Программа рассчитана на один учебный год, который состоит из 5 основных модулей. В нее входят основы программирования на языке Java и C, объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы информационной безопасности, введение в системы управления базами данных на примере SQLite, а также введение в World Wide Web.
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