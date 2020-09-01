В MOYO посчитали, как организовать школу в последний момент

Традиционные сборы ребенка в школу уже не ограничиваются тетрадями и ранцем. Современные гаджеты необходимы даже в младших классах.
Все учебники доступны в электронном формате. А с появлением дистанционной формы обучения следует подготовить гаджеты как для школы, так и для обучения дома.
В компании MOYO рассказали, какие гаджеты стоит выбрать для первоклассников и что лучше покупать для школьников постарше. Но главное — сколько будет стоить родителям собрать необходимые комплекты для школы. А закупиться даже в ночь перед 1 сентября можно в круглосуточном MOYO 24/7 (ул. Марка Вовчка, 18А) или на сайте moyo.ua.
Вариант #1 «Легкий старт»
От 9 350 гривен.
Это базовый набор гаджетов, чтобы закрыть все необходимые потребности для обучения с оптимальным бюджетом.
Что в комплекте?
- детские смарт-часы GOGPS ME K50 — 1352 грн;
- планшет Huawei MediaPad T3 — 2499 грн
- (для дистанционного обучения) ноутбук HP 15-ra047ur — 5499 грн.
Быть на связи с ребенком, знать, где он и вернулся ли домой — особенно важно для родителей первоклассников. Поэтому детские смарт-часы с GPS-трекером могут заменить обычный мобильный телефон. Он всегда на руке, содержит SIM-карту для звонков и даже встроенную камеру. Клавиша SOS информирует о местонахождении и направляет 15-30 секундную запись происходящего вокруг ребенка. Цены на такие часы стартуют от 1352 гривен. За эти же деньги можно приобрести бюджетный смартфон (для подростков).
На планшет можно загрузить электронные версии учебников, а ноутбук просто «маст хэв» в посткарантинный период с потенциальным дистанционным обучением раз в неделю. Поэтому, если в семье нет отдельного ноутбука для ребенка, стоит приобрести хотя бы бюджетную модель. «Первая цена» на ноутбуки на сайте moyo.ua — модели за 5499 гривен.
Вариант #2 Оптимальный (для школы и обучения дома)
Средняя стоимость: 20 000 гривен.
Это набор гаджетов с оптимальным сочетанием цены и возможностей. Большую часть бюджета «съедает» ноутбук — от 10 000 гривен. Для длительного чтения планшет стоит заменить на электронную книгу. А вместо смарт-часов для подростка лучше выбрать современный фитнес-трекер. В этом варианте сразу предлагается комплект смартфона с чехлом и защитным стеклом. А также внешний аккумулятор и LED-светильник.
Что в комплекте?
- смартфон Xiaomi Redmi Note 8T (3999 грн) + чехол 2Е (99 грн) + защитное стекло (199 грн);
- электронная книга PocketBook 627 Touch Lux — 4100 грн;
- ноутбук DELL Inspiron 3567 — 10399 грн;
- фитнес-браслет Honor Band 4 — 349 грн
- внешний аккумулятор 2Е SOTA — 399 грн;
- LED-светильник OSRAM Ledvance — 529 грн.
Вариант #3 «На стиле» и без границ
От: 86 000 гривен и более.
В этот набор входит техника Applе, супермощный ноутбук и различные аксессуары с небюджетными ценниками. Например, беспроводные наушники, поисковый чип (поможет найти забытый рюкзак или ключи) и даже электросамокат Segway для старшеклассников.
Что в комплекте?
- смартфон iPhone SE — 14499 грн;
- ноутбук MacBook Air — 29999 грн;
- смарт-часы Apple Watch — 9999 грн;
- планшет iPad 10,2 (2019) — 9999 грн;
- LED-светильник Philips STORK — 1399 грн;
- поисковая система-чип Chipolo — 599 грн;
- наушники AirPods - 4599 грн;
- электросамокат Ninebot by Segway E22E — 14999 грн.