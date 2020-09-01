В MOYO посчитали, как организовать школу в последний момент

1 сентября 2020, 9:15

Традиционные сборы ребенка в школу уже не ограничиваются тетрадями и ранцем. Современные гаджеты необходимы даже в младших классах.

Все учебники доступны в электронном формате. А с появлением дистанционной формы обучения следует подготовить гаджеты как для школы, так и для обучения дома.



В компании MOYO рассказали, какие гаджеты стоит выбрать для первоклассников и что лучше покупать для школьников постарше. Но главное — сколько будет стоить родителям собрать необходимые комплекты для школы. А закупиться даже в ночь перед 1 сентября можно в круглосуточном MOYO 24/7 (ул. Марка Вовчка, 18А) или на сайте moyo.ua.

Вариант #1 «Легкий старт»

От 9 350 гривен.

Это базовый набор гаджетов, чтобы закрыть все необходимые потребности для обучения с оптимальным бюджетом.



Что в комплекте?

- детские смарт-часы GOGPS ME K50 — 1352 грн;

- планшет Huawei MediaPad T3 — 2499 грн

- (для дистанционного обучения) ноутбук HP 15-ra047ur — 5499 грн.



Быть на связи с ребенком, знать, где он и вернулся ли домой — особенно важно для родителей первоклассников. Поэтому детские смарт-часы с GPS-трекером могут заменить обычный мобильный телефон. Он всегда на руке, содержит SIM-карту для звонков и даже встроенную камеру. Клавиша SOS информирует о местонахождении и направляет 15-30 секундную запись происходящего вокруг ребенка. Цены на такие часы стартуют от 1352 гривен. За эти же деньги можно приобрести бюджетный смартфон (для подростков).



На планшет можно загрузить электронные версии учебников, а ноутбук просто «маст хэв» в посткарантинный период с потенциальным дистанционным обучением раз в неделю. Поэтому, если в семье нет отдельного ноутбука для ребенка, стоит приобрести хотя бы бюджетную модель. «Первая цена» на ноутбуки на сайте moyo.ua — модели за 5499 гривен.



Вариант #2 Оптимальный (для школы и обучения дома)

Средняя стоимость: 20 000 гривен.



Это набор гаджетов с оптимальным сочетанием цены и возможностей. Большую часть бюджета «съедает» ноутбук — от 10 000 гривен. Для длительного чтения планшет стоит заменить на электронную книгу. А вместо смарт-часов для подростка лучше выбрать современный фитнес-трекер. В этом варианте сразу предлагается комплект смартфона с чехлом и защитным стеклом. А также внешний аккумулятор и LED-светильник.



Что в комплекте?

- смартфон Xiaomi Redmi Note 8T (3999 грн) + чехол 2Е (99 грн) + защитное стекло (199 грн);

- электронная книга PocketBook 627 Touch Lux — 4100 грн;

- ноутбук DELL Inspiron 3567 — 10399 грн;

- фитнес-браслет Honor Band 4 — 349 грн

- внешний аккумулятор 2Е SOTA — 399 грн;

- LED-светильник OSRAM Ledvance — 529 грн.

Вариант #3 «На стиле» и без границ

От: 86 000 гривен и более.



В этот набор входит техника Applе, супермощный ноутбук и различные аксессуары с небюджетными ценниками. Например, беспроводные наушники, поисковый чип (поможет найти забытый рюкзак или ключи) и даже электросамокат Segway для старшеклассников.



Что в комплекте?

- смартфон iPhone SE — 14499 грн;

- ноутбук MacBook Air — 29999 грн;

- смарт-часы Apple Watch — 9999 грн;

- планшет iPad 10,2 (2019) — 9999 грн;

- LED-светильник Philips STORK — 1399 грн;

- поисковая система-чип Chipolo — 599 грн;

- наушники AirPods - 4599 грн;

- электросамокат Ninebot by Segway E22E — 14999 грн.

