Турция усилит меры цифровой безопасности в школах

20 апреля 2026, 8:45

«Проблема безопасности в школах не ограничивается только физическими мерами. Важными составляющими этого процесса являются цифровой контент, влияющий на психическое и эмоциональное состояние наших детей, социальная изоляция и ослабление семейных связей», - заявил глава МВД Турции Чифтчи.



Он сообщил, что будут приняты необходимые меры против контента, поощряющего насилие и нормализующего преступность на цифровых платформах. Кроме того, будут усилены мониторинг и информационно-просветительская работа, чтобы обеспечить безопасное существование детей в цифровом мире.