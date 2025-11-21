Казахстан планирует привлечь в экономику до $400 млрд инвестиций

21 ноября 2025, 9:45

Вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Жумангарин сообщил, что правительство проводит проактивную макроэкономическую политику, направленную на значительное увеличение притока инвестиций.



В настоящее время инвестиции в экономику страны составляют 16-17% ВВП, тогда как планируется довести этот показатель до 23-24%. По словам Жумангарина, это позволит привлечь до 2029 г. $400 млрд, что на $120 млрд больше, чем прогнозировалось при отсутствии дополнительных мер. Привлечение инвестиций будет осуществляться через институты, такие как «Байтерек», а также с участием банков второго уровня и частного сектора.