Казахстан объявил 2026 год Годом искусственного интеллекта

3 июля 2026, 9:45

Президент Казахстана Токаев на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов заявил, что страна намерена сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных иностранных инвестиций и ускорить цифровую трансформацию экономики.

По словам главы государства, несмотря на сложную внешнюю ситуацию, экономика Казахстана в прошлом году выросла на 6,5%, а объем ВВП превысил $300 млрд. Накопленный объем прямых иностранных инвестиций достиг более $150 млрд, что составляет почти 70% всех инвестиций в регион.Токаев также объявил 2026 год Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. Он сообщил, что в стране уже созданы Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, Совет по развитию ИИ, введены в эксплуатацию первые в Центральной Азии суперкомпьютеры, а также реализуются проекты по созданию Data Center Valley и первого в регионе специализированного университета искусственного интеллекта. По словам президента, Казахстан намерен стать одним из лидеров цифровой трансформации и привлечь в страну крупнейшие мировые технологические компании.