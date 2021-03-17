Lenovo объявила конкурс для IT-директоров

17 марта 2021, 9:15

Компания Lenovo объявляет конкурс для действующих IT-директоров.

Победитель сможет выиграть обучение в программе для профессионального развития IT-руководителя CIO Open the Future, которая стартует 1 апреля 2021 года.

Нужно “прокачать” знания в IT и внедрить инновационные подходы в бизнес? Для участия заполняйте анкету на Facebook-странице Lenovo Ukraine. Среди всех заявок генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов вместе с CEO CIOneer Андреем Погорелым выберут самого подходящего кандидата. Победитель получит место на месячной обучающей программе и бесценный опыт для развития IТ в бизнесе. Заполнить анкету можно до 24 марта, а уже 26 числа организаторы объявят победителя.

Курс стартует 1 апреля 2021 года — студентов ждет месяц интенсивной работы. Обучение состоит из 12 тем, среди которых cyber security, организация и архитектура IT, финансы, бизнес-процессы, а также управление проектами (scrum). Нужно улучшить навыки презентации? В программу включено занятие по ораторскому искусству, которое необходимо современному менеджеру. Каждый студент в процессе обучения получит 2 менторские сессии для консультации по персональным проектам.

CIO Open the Future — одна из лучших образовательных программ для опытных IT-директоров. Среди преподавателей курса — действующие успешные CIO (Chief Information Officer), IT-директора и победители конкурса Best CIO. Тренеры имеют международную сертификацию CGEIT, CISM, CISA, PRINCE2, Professional SCRUM Master.

“Цифровизация — это будущее любого современного бизнеса. Мы в Lenovo верим, что смарт-технологии и их правильное применение могут не только упростить работу специалистов, но и сделать бизнес более эффективным и новаторским. Именно поэтому мы уделяем много внимания инновационным технологиям и внедряем их в нашу бизнес-линейку ThinkPad, а также всегда поддерживаем образовательные инициативы. Экспертное комьюнити IT-директоров поможет украинскому бизнесу сделать огромный шаг в сторону цифровизации и технологизации”, — комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор компании Lenovo в Украине.

“CIOneer запустил программу развития IT-директоров год назад. В 2020 году программу CIO Open the Future прошли 50 IT-руководителей крупного и среднего бизнеса. Мы хотим видеть конкурентного на мировом рынке украинского CIO, который глубоко понимает бизнес и использует современные подходы к управлению в IT. Для нас программа — это социальный вклад в будущее Украины. Мы гордимся партнерством с компаниями, разделяющими наши взгляды и ценности“, — прокомментировал CEO CIOneer Андрей Погорелый.